Ce note a obținut cea mai în vârstă candidată de la Bacalaureat! Are 59 de ani, dar vârsta nu e o piedică pentru ea: ”Vreau să fac voluntariat!”

O femeie de 59 de ani din Dâmboviţa este cea mai în vârstă candidată la Bacalaureat în judeţ din această sesiune, și se mândrește cu media 7,35. Absolventă a unui liceu din Târgovişte, femeia spune că nu a avut timp să înveţe prea mult, dar acum vrea să facă ”ceva medical”.

Elena Duţu, cea mai în vârstă candidată la examenul de Bacalaureat din judeţul Dâmboviţa, a absolvit la frecvenţă redusă cursurile Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” din Târgovişte.

Femeia în vârstă de 59 de ani a obţinut 6,65 la Limba şi Literatura Română, 6,2 la Istorie şi 9,2 la Geografie, media generală fiind 7,35.

Elena Duţu a declarat că îi pare rău că nu a luat note mai mari. Femeia a învăţat ”printre picături”, în timp ce avea grijă şi de nepotul de 2 ani, dar şi de mama bolnavă.

“Mă simt bine. Îmi pare rău că nu am luat note mai mari. Nu am avut timp să învăţ. Nu am învăţat. Am fost cu mama la spital, am fost şi eu bolnavă, am fost şi cu soţul la miere, iar de la 1 iunie văd şi de nepoţelul de 2 ani. Am apucat să mă uit puţin peste Geografie”, a declarat Elena Duţu.

Întrebată ce vrea să facă mai departe, femeia a spus că vrea să devină voluntar, să ajute lumea.

“Vreau să fac mai departe ceva medical. Să fac voluntariat, în Kosovo, în Africa, să ajut lumea. Nu ştiu dacă merg la facultate, să văd cum mă simt”, a spus femeia.

Elena Duţu are trei copii, iar de cinci ani a ieşit la pensie. Spune că nu a apucat să termine liceul când era tânără pentru că s-a căsătorit.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. NOTELE SUNT ONLINE. Promovabilitatea a scăzut anul acesta. ESTE JALE!!!