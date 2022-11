Ce se va da de pomană la parastasul de un an al regretatului artist Benone Sinulescu. Elena Sinulescu are un meniu generos

Benone Sinulescu s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2021, lăsând în urmă o văduvă îndurerată. Elena Sinulescu a descris primele două luni de după moartea soțului i ca fiind extrem de dificile, însă acesta trece peste orice încercare grea și încercă să facă tot ce trebuie pentru a-i cinsti memoria soțului ei.

Aceasta a pregătit pentru parastasul de un an de zile un meniu generos, alcăturit din felurile de mâncare preferate de artist. Nu lipsesc din farfurii ciorba de perioșoare cu smântână și ardeii iuți.

Ce meniu a pregătit văduva Elena Sinulescu pentru parastasul de un an al regretatului artist Benone Sinulescu

În luna noiembrie a anului 2021 vestea morții lui Benone Sinulescu întrista lumea artistică. Celebrul cântăreț a murit la vârsta de 84 de ani. Artistul s-a stins lăsând în urmă o mulțime de melodii celebre. Printre albumele care l-au consacrat pe Benone SInulescu se numără: „Pe Drumul Căruțelor”, „Rămâi, Mândruțo, Cu Bine", „Cînd Eram În Satul Meu”, „Aleargă Dorule, Aleargă”, „La Căsuța Cu Pridvor”, „Roata vieții”, sau „Tinerețe trecătoare”.

"Am stabilit un meniu, dar fără aperitive, pentru că el era sătul de aperitive. Din meniu nu lipsesc sarmalele, pentru că așa e tradiția. Dar noi avem acum pentru mâine un meniu mai deosebit, în sensul că, dacă la pomana de șase luni am avut la felul 1 supă de fazan, acum am schimbat. Supa de fazan am înlocuit-o cu ciorbă de perișoare cu smântână și ardei iute.

Tot la pomana de șase luni am avut niște platouri mari cu de toate. Am avut ruladă din piept de pasăre cu bacon și cașcaval, spată de porc cu sos de mere și cartofi cu rozmarin la cuptor, dar și salată asortată. Acum, felul doi este o ruladă de porc și o pulpă de rață caramelizată cu varză roșie călită cu stafide. Bineînțeles, vor fi pe masă și cozonaci, pentru că așa e datina. Cozonaci cu maci și cu nucă, apoi colivă, fructe, cafea și băuturi', a declarat în exclusivitate pentru Revista Viva, Elena Sinulescu, văduva lui Benone Sinulescu.

Ce avere avea Benone Sinulescu. Artistul și-a scris testamentul în 2014

Potrivit testamentului său, Benone Sinulescu deținea case în București, Buzău și Arad. Celebrul artist a avut grijă să-i lase soției sale drepturile de autor.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari", a declarat Benone Sinulescu, la acea vreme, potrivit viva.ro.

Benone Sinulescu a fost cunoscut pentru numărul de case pe care l-a achiziționat din munca sa de pe scenă de peste 65 de ani.

