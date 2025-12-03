Cu ce se ocupau acum surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Ce se ascundea în spatele imaginii lor

Gemenele din trupa Indiggo au fost recent arestate în SUA.

Imaginea pe care și-au creat-o nu e ceea ce pare, deși ele au lansat în ultimii ani câteva colinde și piese îndreptate spre spiritualitate.

Gabriela și Mihaela Modorcea pozau pe rețelele de socializare în artiste care s-au apropiat de spiritualitate și biserică, dar, se pare, că adevărul este altul.

La începutul anilor 2000, Gabriela și Mihaela făceau furori cu trupa Indiggo, cu piese care se auzeau la acea vreme în toate discotecile și apăreau la multe emisiuni.

Cu ce se ocupau gemenele Indiggo înainte de a fi arestate în SUA

Cu fuste scurte, sclipici și apariții spectaculoase, gemenele Indiggo au fost emblema unei generații. Piese precum Nu-mi pasă” și „Clar de lună”, “E bine”, “Parfumul tău”, “Am eu grijă”, “La Indiggo”, “Dar să nu ne pară rău”, “Asta-i lumea”, răsunau în toate casetofoanele.

Atunci când au decis că își doresc mai mult de la cariera lor, gemenele Indiggo s-au mutat în SUA în urmă cu 17 ani. Ele au participat la „America’ s Got Talent”, dar nu au avut succesul la care visau.

Mihaela Modorcea a decis să își înceapă și cariera de scriitoare și a lansat cartea „Wicked Clone” (Clona cea rea). Apoi brusc cele două surori au decis să treacă de la costumele sexy și show-urile excentrice la imaginea simplă, arătând dedicare religiei lor.

Imaginea pe care și-au creat-o nu e ceea ce pare, deși ele au lansat în ultimii ani câteva colinde și piese îndreptate spre spiritualitate. Recent, cele două au încălcat legea și au fost arestate în SUA.

Faptul că au încercat să se reinventeze nu le-a ajutat să aibă mai mult succes, din păcate.

În 2023, surorile Modorcea au atras atenția presei, potrivit New York Post, după ce au apărut la un loc de joacă pentru copii unde au început să danseze și să predice despre iubirea pentru Iisus. În video-ul postat la acea vreme de publicația americană se vede cum copiii de la locul de joacă fug speriați din calea gemenelor Indiggo, iar părinții celor mici au fost scandalizați de atitudinea femeilor și au reacționat imediat.

După acest eveniment care i-a surprins pe mulți, Gabriela și Mihaela au decis să se facă iar nevăzute pentru o perioadă și nu au mai postat nimic pe rețelele de socializare o bună bucată de timp. Ultimele imagini cu ele de pe rețelele de socializare le înfățișează purtând rochii albe și cântând melodii religioase, fiind extrem de teatrele în gesturi, încercând să demonstreze că sunt mai aproape de credință.

Pe site-ul oficial al gemenelor Indiggo, pe lângă portofoliul artistic, apare, scris mare și luminos, textul: „ISUS HRISTOS ESTE VIAȚA NOASTRĂ, MUZICA NOASTRĂ, DANSUL NOSTRU, CUVINTELE, URECHILE, OCHII ȘI INIMA NOASTRĂ. Suntem întregi datorită Lui și te invităm în această călătorie miraculoasă care îți va oferi VIAȚĂ VEȘNICĂ”, potrivit Cancan.

Cele două surori se află acum în custodia poliției din SUA. Gabriela s-ar afla în custodia Poliției din Miami, sub acuzația de vătămare corporală, purtătorii de cuvânt vorbind de „violență domestică” în cazul ei. Aceasta așteaptă decizia judecătorilor pentru a vedea dacă poate fi eliberată pe cauțiune și o eventuală sumă.

Mihaela ar fi acuzată de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, precum și deranjarea liniștii publice și lovire sau vătămare corporală. Și aceasta așteaptă în arest verdictul magistraților.

