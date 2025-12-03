Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii

Antena Căutare
Diana Șoșoacă a avut o apariție inedită de 1 decembrie, când a atras atenția cu ținuta ei.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:32 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 12:07
Haina ciobănească, o alegere îndrăzneață care nu își avea locul la o asemenea sărbătoare, a atras atenția tuturor. | Hepta

Ea a apărut la Alba Iulia îmbrăcată într-o șubă ciobănească, în timp ce pe fundal se auzea cântecul patriotic „Treceți batalioane române Carpații!”.

Cât costă șuba ciobănească purtată de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României

De Ziua Națională a României, Diana Șoșoacă și-a dorit să impresioneze cu apariția ei și a ales să poarte peste o bluză albastră și o pereche de pantaloni negri o șubă ciobănească și a defilat ținând o cruce de lemn în mână.

Citește și: Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce BEC i-a respins candidatura la alegerile prezidențiale 2025

Haina ciobănească, o alegere îndrăzneață care nu își avea locul la o asemenea sărbătoare, a atras atenția tuturor, așa cum ne-a obișnuit Diana Șoșoacă, vrând mereu să iasă în evidență.

Cu toate acestea, șuba ciobănească este o haină de purtat doar de ciobani la stână și niciun designer nu aprobă acest stil vestimentar pentru o ieșire obișnuită.

Designerul Florin Burescu a criticat-o pe europarlamentara Diana Șoșoacă pentru ținuta ei.

„Am văzut ținuta, ținând cont că de Ziua României toată lumea încearcă să poarte o piesă vestimentară din portul tradițional, și Diana Șoșoacă a vrut să facă asta, să poarte o haină reprezentativă. Dacă la Gigi Becali înțeleg ironia asta și poartă tot un cojoc ciobănesc, întorcându-se la vechea lui meserie, la Șoșoacă nu văd rostul.

Citește și: Diana Șoșoacă, acuzată pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar

Nu mi se pare o haină de a fi purtată pe stradă, nici ciobanii nu plecau, de la stâna lor, unde aveau grijă de oi, îmbrăcați în haina asta, în sat. Este o haină de muncă, e ca și cum ai vedea un militar plecând la cumpărături în haine militare.

Nu mi se pare cea mai bună variantă, dar, încercând să epateze, a luat toate lucrurile care duc cu gândul la România. Cred că ar trebui să ținem patriotismul în suflet, nu prin afișarea lui. Nu o avantajează, haina fiind foarte voluminoasă”, a spus criticul de modă, potrivit Click.

Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, a fost primul care a purtat o astfel de piesă vestimentară, o șubă ciobănească, pe stradă, la o ținută de zi.

O astfel de haină care este, în general, purtată de ciobani la munte are prețuri variate pe site-urile magazinelor online, oscilând între 650 lei și 900 lei. Cojocul ciobănesc este confecționat din lână de oaie și prețul său depinde foarte mult de calitatea lânii care este folosită.

Citește și: Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni. Pentru ce este acuzată

