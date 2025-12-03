Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii

Diana Șoșoacă a avut o apariție inedită de 1 decembrie, când a atras atenția cu ținuta ei.

Ea a apărut la Alba Iulia îmbrăcată într-o șubă ciobănească, în timp ce pe fundal se auzea cântecul patriotic „Treceți batalioane române Carpații!”.

De Ziua Națională a României, Diana Șoșoacă și-a dorit să impresioneze cu apariția ei și a ales să poarte peste o bluză albastră și o pereche de pantaloni negri o șubă ciobănească și a defilat ținând o cruce de lemn în mână.

Haina ciobănească, o alegere îndrăzneață care nu își avea locul la o asemenea sărbătoare, a atras atenția tuturor, așa cum ne-a obișnuit Diana Șoșoacă, vrând mereu să iasă în evidență.

Cu toate acestea, șuba ciobănească este o haină de purtat doar de ciobani la stână și niciun designer nu aprobă acest stil vestimentar pentru o ieșire obișnuită.

Designerul Florin Burescu a criticat-o pe europarlamentara Diana Șoșoacă pentru ținuta ei.

„Am văzut ținuta, ținând cont că de Ziua României toată lumea încearcă să poarte o piesă vestimentară din portul tradițional, și Diana Șoșoacă a vrut să facă asta, să poarte o haină reprezentativă. Dacă la Gigi Becali înțeleg ironia asta și poartă tot un cojoc ciobănesc, întorcându-se la vechea lui meserie, la Șoșoacă nu văd rostul.

Nu mi se pare o haină de a fi purtată pe stradă, nici ciobanii nu plecau, de la stâna lor, unde aveau grijă de oi, îmbrăcați în haina asta, în sat. Este o haină de muncă, e ca și cum ai vedea un militar plecând la cumpărături în haine militare.

Nu mi se pare cea mai bună variantă, dar, încercând să epateze, a luat toate lucrurile care duc cu gândul la România. Cred că ar trebui să ținem patriotismul în suflet, nu prin afișarea lui. Nu o avantajează, haina fiind foarte voluminoasă”, a spus criticul de modă, potrivit Click.

Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, a fost primul care a purtat o astfel de piesă vestimentară, o șubă ciobănească, pe stradă, la o ținută de zi.

O astfel de haină care este, în general, purtată de ciobani la munte are prețuri variate pe site-urile magazinelor online, oscilând între 650 lei și 900 lei. Cojocul ciobănesc este confecționat din lână de oaie și prețul său depinde foarte mult de calitatea lânii care este folosită.

