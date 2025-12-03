Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiica Oanei Roman. Ce a dezvăluit aceasta: „Din păcate…”

Antena Căutare
Oana Roman nu ezită niciodată să vorbească deschis despre viața sa personală, iar de data aceasta vedeta a împărtășit cu comunitatea ei online detalii sensibile privind starea de sănătate a fiicei sale, Isa.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:37 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:13
Fiica fostului premier Petre Roman trece printr-o perioadă încărcată emoțional, întrucât analizele recente ale Isei au ridicat îngrijorări care necesită supraveghere medicală atentă.

Oana Roman, declarații sincere despre problemele medicale ale Isei. Cu ce se confruntă aceasta

Oana Roman a explicat că Isa suferă de rezistență la insulină, o afecțiune care impune monitorizare constantă și analize regulate. Vedeta se asigură că fiica ei duce o viață cât mai echilibrată, însă ultimele rezultate medicale nu au fost deloc încurajatoare.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic. Sunt însă convinsă că, împreună, o scoatem la capăt”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Cu sinceritatea care a caracterizat-o mereu, Oana a vorbit despre preocupările sale ca mamă și despre eforturile pe care le depune pentru ca Isa să fie în siguranță și să beneficieze de toate îngrijirile necesare.

În paralel cu provocările medicale ale Isei, Oana Roman trece și printr-o perioadă delicată pe plan personal. Vedeta a divorțat de Marius Elisei după zece ani de căsnicie, iar cel mai dureros aspect pentru ea rămâne lipsa implicării fostului partener în viața Isei.

Potrivit declarațiilor Oanei, Isa resimte tot mai puternic absența tatălui, iar acest lucru își pune amprenta asupra echilibrului emoțional al copilului. În aceste condiții, Oana încearcă să compenseze prin prezență, comunicare și susținere necondiționată.

Oana Roman a subliniat în repetate rânduri cât de importantă este comunicarea deschisă în relația cu fiica ei. Vedeta consideră că lipsa dialogului dintre mame și fiice, în special despre subiecte sensibile precum menstruația sau sexualitatea, poate avea consecințe grave asupra dezvoltării adolescentelor.

„Faptul că mamele nu discută cu fetele, mai ales, lucruri legate de menstruație, sexualitate și așa mai departe este o greșeală capitală, egală cu practic o crimă, în sensul în care le condamnă pe aceste fete la niște mari probleme. Ele nu înțeleg ce li se întâmplă. Acum există și educație în școli, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv. Isa în clasa a patra a avut un curs despre menstruație, de exemplu, au venit și le-au arătat cum decurge lucrul acesta, ce trebuie să facă, le-au dat ce au nevoie. Le-au pregătit, cumva, pentru acest moment. Eu oricum am vorbit cu Isa, ea știa tot”, a declarat vedeta, potrivit cancan.ro.

În ciuda provocărilor medicale și emoționale cu care se confruntă Isa, Oana Roman rămâne optimistă și hotărâtă să își protejeze copilul.

