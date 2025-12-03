Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus

Adrian Pleșca, fondatorul trupei Timpuri Noi și solistul trupei Partizan, s-a stins din viață ieri, 2 decembrie, la vârsta de 64 ani.

Adrian Pleșca, cunoscut după porecla sa Artan, a decedat ieri, 2 decembrie, din cauza unui AVC. | Hepta

Artistul cunoscut după numele de scenă Artanu a murit la Spitalul Pantelimon în urma unui accident vascular cerebral. Cei care au dat vestea tristă sunt Gabi Pipai Andries și Ștefan Zaharescu, prieteni buni ai regretatului artist.

Drama neștiută pe care a trăit-o Adrian Pleșca în urmă cu 7 ani

Se pare că Artanu se confrunta cu mai multe probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol și tocmai de aceea, știind că suferea și de probleme cardiologice, nu este exclusă nici varianta unui infarct.

În urmă cu câteva zile înainte de a-și lua rămas bun de la muzică și prieteni, Artanu făcea un anunț pe Facebook în care promova un viitor eveniment pe care îl pregătise pentru fanii săi.

Cu o carieră muzicală ce se întinde pe câteva decenii, Artanu a făcut istorie ca solist al trupelor Partizanu și Timpuri Noi. El a studiat încă din copilărie contrabasul și vioara, dar nu a ales Conservatorul. Adrian Pleșca a absolvit la Facultatea de Metalurgie din cadrul Universității Politehnica din București.

Startul carierei lui muzicale a fost anul 1982, când a început să cânte în trupa Timpuri Noi, iar fanii i-au îndrăgit rapid pentru piesele lor cu versuri inedite.

Cu o pasiune imensă pentru muzică, Artan a inspirat alți zeci de artiști din țară. Deși era mereu o persoană plină de voie bună și umor, mulți nu știu despre drama care i-a marcat viața.

Pe plan personal, el a fost căsătorit și are doi copii, dar o tragedie cruntă i-a umbrit viața de familie. Artistul și-a pierdut ambii părinți în toamna anului 2028, în aceeași, la diferență de doar câteva ore.

În urmă cu 7 ani, Artanu a primit de la viață cea mai grea lovitură care avea să îl marcheze. El nu a vrut să dezvăluie care a fost cauza decesului părinților lui, dar s-a aflat că aceștia au murit la câteva ore distanță unul de altul, cu doar câteva zile înainte de zilele lor de naștere.

Mama lui, profesoară de biologie, ar fi urmat că împlinească 88 ani la o lună după data decesului, iar tatăl său, profesor la un liceu de muzică, ar fi urmat să împlinească 94 ani. Cei care i-au dat viață l-au părăsit în aceeași zi și viața lui Artanu nu a mai fost la fel din acel moment.

Tristețea i-a umbrit zilele și muzica, iar cântărețul s-a stins acum din viață la vârsta de doar 64 ani, lăsând în urmă doi copii îndurerați și mii de fani care l-au iubit. Mai mulți artiști din România au postat pe rețelele de socializare mesaje de condolențe, regrete și povești din viața lui Artan care și-a lăsat adânc amprenta în lumea muzicală românească.