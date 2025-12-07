Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA

Antena Căutare
Nicoleta Luciu continuă să surprindă cu aparițiile sale. Ce cadou inedit le-a făcut fanilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 07:53
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani | Captură Facebook, YouTube Hepta

După o pauză extrem de lungă de la aparițiile sale muzicale, Nicoleta Luciu a revenit în atenția publicului cu un proiect special care are o mare însemnătate atât pentru ea, cât și pentru cei care îl descoperă mai ales acum, de Crăciun.

Vedeta a colaborat cu o artistă talentată din țara noastră, care nu doar că a completat-o perfect în piesa pe care au lansat-o împreună, ci care a și ajutat-o să ajungă la rezultatul pe care aceasta și l-a dorit încă de la început.

Citește și: Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici

Atunci când nimeni nu se mai aștepta la o astfel de surpriză din partea Nicoletei Luciu, aceasta a hotărât să lanseze un colind de suflet cu foarte puțin timp înainte de sărbători. Piesa „Crăciunul din inima mea” este o melodie emoționantă, despre familie, copilărie, dar și despre magia Crăciunului, pe care ea a reușit să o facă resimțită încă de pe acum.

Totul a început în momentul în care vedeta a avut o idee de a colabora cu AVA, o cântăreață din România care deține inclusiv o școală de canto și care a reușit să îi îndeplinească Nicoletei toate dorințele cu privire la piesa lor.

Cele două au compus versurile împreună, au înregistrat melodia și apoi au pus la punct ultimele detalii care au ținut exclusiv de clip. Ele au optat pentru o locație de vis, la Suter Palace, chiar în camera în care Madonna, Beyoncé, dar și Enrique Iglesias au fost cazați atunci când au concertat în țara noastră.

Versurile piesei îi emoționează pe ascultători prin subiectele abordate, făcându-i să își amintească de copilărie, dar și de momentele din prezent în care toată lumea se strânge la masă de sărbători.

Citește și: Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă

„A fost ideea Nicoletei să facem această colaborare, acest colind, care vine cu un mesaj cald, ideea de familie, tabloul care cuprinde atmosfera și starea de Crăciun. Iubesc Crăciunul, este sărbătoarea mea preferată. Am fost super încântată de propunere și am intrat imediat în studio, cu Petru Bîrlădeanu, producătorul cu care lucrez și la primul meu album, ce va fi lansat anul viitor.” a povestit Ava potrivit unei surse.

„Nicoleta este un personaj, a fost o plăcere să lucrez cu ea, m-am distrat la filmarea clipului și la repetiții. Este efervescentă, frumoasă sufletește, fizic nu mai zic. Un om frumos, o femeie mișto și o mamă dedicată. O admir de mică și sunt foarte încântată și recunoscătoare că avem acest colind, care nu degeaba se numește «Crăciunul din inima mea». Așa să ne fie viața mereu, ca un Crăciun, plin de emoție și fericire.” a mai adăugat ea.

Iată și colindul care a intrat deja la inimile fanilor lor:

Nicoleta Luciu și AVA
Citește și: Nicoleta Luciu și-a făcut o nouă intervenție estetică. Fanii au criticat-o: „Te urâțești cu mâna ta”

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil
Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
