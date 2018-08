Certificatul energetic - un document util sau nu?

De mai bine de 5 ani, mai exact din 19 iulie 2013, proprietarii de imobile sunt obligati sa aiba in dosarul constructiei acest document (certificatul energetic). Acesta trebuie sa fie prezent la orice vanzare sau inchiriere, iar riscurile asumate de cei care nu tin cont de aceasta obligatie sunt destul de mari.

Intrebarea pe care si-o pun foarte multi oameni este daca acest certificat de performanta energetica este util. Cine beneficiaza de pe urma unui astfel de document, in afara de cei care trebuie sa il intocmeasca si sunt platiti pentru asta?

In principiu, toti cei care sunt implicati pot beneficia de un certificat energetic. Beneficiile sunt mari atat pentru proprietari, cat si pentru cei care doresc sa cumpere sau sa inchirieze un imobil.

Care sunt principalele avantaje ale unui certificat energetic?

Pentru proprietari, avantajele sunt urmatoarele:

Un astfel de document stabileste eficienta energetica a cladirii, asadar se poate contura mult mai bine pretul corect;

Este un instrument excelent pentru negociere, o cladire eficienta din punct de vedere energetic valorand mai mult;

Asigura transparenta si poate sa grabeasca vanzarea.

Pentru cei care cumpara sau inchiriaza, avantajele sunt urmatoarele:

Exista o transparenta a costurilor pe care le va genera cladirea. In functie de clasa de eficienta in care este introdusa, cladirea va consuma mai mult sau mai putin, ceea ce il va face pe cumparator sa fie pregatit in ceea ce priveste costurile cu facturile la utilitati.

La fel ca si in cazul vanzatorilor, stabileste un pret cat mai corect, de care toata lumea sa fie multumita.

Cum se elibereaza un certificat energetic?

Pentru eliberarea unui astfel de document, solicitantii trebuie sa apeleze la un auditor energetic atestat. Acesta va lua in calcul mai multi factori, cum ar fi anul de constructie al cladirii, materialele din care este realizata, pozitia geografica, modul in care este utilizata si o multime de alte detalii, cu ajutorul carora va putea sa dea o nota de performanta de la 1 la 100 si sa introduca cladirea intr-o clasa de performanta energetica de la A la G.

Cu cat nota este mai mare, cu atat cladirea este mai eficienta din punct de vedere energetic, insa cu cat clasa este mai mare, cu atat cladirea este mai ineficienta. Practic, o cladire aflata in clasa de eficienta energetica G prezinta un consum mare de energie, in timp ce o cladire aflata in clasa A este mai eficienta din punct de vedere energetic.

Pentru toate cladirile trebuie sa se intocmeasca un certificat de performanta energetica?

In principiu, da! Exista si exceptii pentru cladirile care nu sunt locuite, lacasurile de cult sau monumentele istorice etc. In rest, pe lista cladirilor ce au nevoie de un astfel de certificat se numara locuintele unifamiliale, blocurile de locuinte, birourile, hotelurile, spitalele, salile de sport si absolut orice alta constructie care deserveste activitati umane pe perioade mari de timp de-a lungul anului.

Care sunt riscurile pe care si le asuma cei care nu au certificat energetic al cladirii?

Exista cateva riscuri destul de mari. In primul rand, contractul de vanzare-cumparare poate sa fie declarat nul in instanta. In al doilea rand, exista amenzi destul de consistente, pe care proprietarii sunt nevoiti sa le plateasca.

Lipsa certificatului energetic nu este justificata, in conditiile in care costul unui astfel de document pleaca de la 130 de lei iar valabilitatea lui este de 10 ani de zile. Practic, o amenda este de zeci de ori mai mare, asadar, indiferent ca il consideri util sau nu, certificatul energetic trebuie sa fie acolo si sa insoteasca orice tranzactie imobiliara.