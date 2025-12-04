Apariția grațioasă a lui Kate Middleton la Banchetul de la Castelul Windsor. Detaliul care a atras atenția tuturor

Prințesa de Wales a impresionat încă o dată cu ținuta ei extrem de elegantă la Banchetul de la Castelul Windsor.

Prințesa de Wales a impresionat cu ținuta ei elegantă la banchetul de la Castelul Windsor. | Profimedia

Pe 3 decembrie, la Castelul Windsor familia regală a ținut un banchet în cinstea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Acesta a făcut o vizită de stat în Marea Britanie, iar primirea sa la Castelul Windsor a fost una cu mare fast.

Kate Middleton a atras atenția cu ținuta ei la Banchetul de la Castelul Windsor

Prințul William și Kate Middleton, alături de Regele Charles și Regina Camilla, l-au întâmpinat pe oficialul german și i-au dedicat un banchet.

Ceea ce a atras atenția jurnaliștilor a fost tiara purtată de Kate Middleton. Tiara, care a aparținut Reginei Victoria, este cea mai mare dintre cele purtate vreodată de Prințesa de Wales. Pentru ca ținuta ei să fie și mai elegantă, Prințesa a purtat o rochie albastră lungă semnată de Jenny Packham, iar apariția ei a fost completată de o pereche de cercei care au aparținut Reginei Elisabeta.

De asemenea, ca accesorii pe rochie, Kate Middleton a ales steaua Ordinului Familiei Regale și însemnul Ordinului Victorian. Cel mai important detaliu al ținutei ei a fost, însă, tiara, de o eleganță și o grandoare ieșite din comun. Aceasta este cea de-a cincea tiara pe care Prințesa de Wales a purtat-o vreodată.

Potrivit publicației Garrard, Prințul Albert a comandat confecționarea acestei tiare în 1853 special pentru Regina Victoria, soția sa. Tiara are 2.600 de diamante încrustate și a fost purtată în trecut și de Regina Mamă, dar și de Regina Elisabeta.

Kate Middleton a purtat pentru prima dată o astfel de bijuterie pe cap în 2011, la nunta ei cu Prințul William. Atunci când a mers spre altar, Prințesa de Wales a purtat tiara Cartier Halo.

În timpul vizitei de stat în Franța, în luna iulie a acestui an, Prințesa de Wales a purtat Tiara „Lover’s Knot” care a aparținut Reginei Maria. Apoi în septembrie, la cina cu ocazia vizitei Președintelui Trump și a soției sale, Kate Middleton a purtat aceeași tiara din vară.

De-a lungul anilor, Prințesa de Wales a mai purtat Tiara Lotus Flower și Tiara Strathmore Rose, ambele extrem de elegante, care i-au oferit un plus de rafinament.

În ultimele luni, frumoasa Prințesă de Wales a ales să își facă și o schimbare de look, purtând acum tiarele pe un păr mult mai deschis la culoare. Se pare că până acum ea nu a avut niciodată părul atât de blond și deschis la culoare, dar a optat pentru acest nou look după recuperarea ei după diagnosticul crunt de cancer.

După ce și-a purtat părul deschis la culoare pentru câteva luni, Prințesa de Wales a revenit la părul ei castaniu din nou.

