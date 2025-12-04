Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului

Artanu, solistul trupelor Timpuri Noi și Partizanu, s-a stins din viață pe 2 decembrie în urma unui atac vascular cerebral.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu artistului, sunt invitați astăzi, 4 decembrie, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan. | Hepta

Artistul, pe numele său real Adrian Pleșca, a murit la vârsta de 64 ani, lăsând în urma sa doi copii și numeroși prieteni din industria muzicală care îl plâng astăzi. Apropiații cântărețului se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum.

Cei care au dat vestea tristă sunt Gabi Pipai Andries și Ștefan Zaharescu, prieteni buni ai regretatului artist.

Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artan, solistul trupelor Timpuri Noi și Partizan

În urmă cu câteva zile înainte de a-și lua rămas bun de la muzică și prieteni, Artanu făcea un anunț pe Facebook în care promova un viitor eveniment pe care îl pregătise pentru fanii săi.

Cu o carieră muzicală ce se întinde pe câteva decenii, Artanu a făcut istorie ca solist al trupelor Partizanu și Timpuri Noi. El a studiat încă din copilărie contrabasul și vioara, dar nu a ales Conservatorul. Adrian Pleșca a absolvit la Facultatea de Metalurgie din cadrul Universității Politehnica din București.

În urmă cu 7 ani, Artanu a primit de la viață cea mai grea lovitură care avea să îl marcheze. Artistul și-a pierdut ambii părinți în toamna anului 2018, în aceeași zi, la diferență de doar câteva ore. El nu a vrut să dezvăluie care a fost cauza decesului părinților lui, dar s-a aflat că aceștia au murit la câteva ore distanță unul de altul, cu doar câteva zile înainte de zilele lor de naștere.

Adrian Pleșca a murit la Spitalul Pantelimon, acolo unde fusese internat pentru îngrijiri medicale. Se pare că acesta ar fi suferit un AVC, dar se confrunta și cu probleme cardiace, iar din primele relatări nu s-a exclus nici scenariul unui infarct.

Pe contul său de Facebook apropiații care se ocupă acum de pagină au postat un mesaj pentru toți fanii și artiștii din România care doresc să îi aducă lui Artan un ultim omagiu. Artistul va fi înmormântat mâine, pe 5 decembrie, la Cimitirul Pantelimon 2.

„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la Cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită). Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15.00, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan (în parcul Alexandru Ioan Cuza)”, este mesajul care a apărut pe contul de Facebook al lui Adrian Pleșca.

Cei care îl urmăresc așteaptă să afle mai multe detalii legate de ora la care va avea loc înmormântarea. Colegii de breaslă și fanii care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face astăzi la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan.

De asemenea, colegii săi au anunțat că vor susține un concert în memoria lui Artan pe 17 decembrie în Quantic. Concertul-tribut este intitulat „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!" și vor fi invitați mai mulți artiști și colegi de-ai lui Artan care l-au îndrăgit pe solist. Cu această ocazie va fi lansat și vinilul albumului clasic "Am cu ce".

