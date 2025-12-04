De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online

Mirela Vaida și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Prezentatoarea TV a anunțat pe toată lumea că a împodobit patru brazi în casa anul acesta. Iată care este motivul.

Mirela Vaida a intrat din nou în atenția prietenilor virtuali după ce a publicat imagini cu cei patru brazi împodobiți din casă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele sociale. Așadar, nu a ezitat să le spună fanilor săi ca anul acesta a schimbat tradiția bradului de Crăciun.

Mulți s-au întrebat care este motivul pentru care vedeta a împodobit patru brazi, iar explicația acesteia nu a întârziat să apară. Mirela Vaida a lămurit rapid situația, fără a lăsat loc de interpretări.

De ce are Mirela Vaida în casă patru brazi împodobiți

Se pare că fiecare brad din locuința vedetei are o semnificație aparte. Unul este al Carlei, în timp ce altul este al băieților lui. De asemenea, Mirela Vaida are un brad al casei, dar și unul care se vede in dormitor.

„Avem patru brazi împodobiți în casă. Bradul cu vedere din dormitor, bradul Carlei, bradul băieților, și bradul casei”, a dezvăluit prezentatoarea TV în dreptul imaginilor de pe contul de Instagram, potrivit spynews.ro.

Deși gestul său a surprins fanii la început, aceștia și-au dat seama că Mirela Vaida acordă o mare atenție sărbătorilor de iarnă, dar și timpului petrecut în familie. Așadar, fiecare brad din casa vedetei are o semnificație deosebită, nu sunt doar simple decorațiuni.

Mai mult, se pare că prezentatoarea TV și-a dorit să împodobească brazii din casă înainte de Moș Nicolae. Un lucru este cert, spiritul Crăciunului a ajuns în casa vedetei încă de la începutul lunii decembrie.

Mirela Vaida se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia ei

Mirela Vaida apare des pe micile ecrane ale publicului, însă este destul de discretă când vine vorba de viața personală. Aceasta preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

În ciuda acestui aspect, prezentatoarea TV nu uită să le povestească fanilor săi de pe rețelele sociale despre cele mai importante evenimente pentru ea. Pe contul său se Instagram se găsesc și câteva imagini în care vedeta apare alături de cei trei copii și de soțul ei.

Chiar dacă are o carieră solicitantă în televiziune, Mirela Vaida încearcă să fie cât de mult poate alături de familia ei. Aceasta are o fetiță care îi seamănă foarte bine, dar și doi băieți minunați.

La începutul lunii septembrie, prezentatoarea TV anunța pe toată lumea că cei trei copii ai săi sunt școlari, punând chiar și câteva fotografii adorabile cu aceștia.

Imaginile sale au generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor. Un lucru este cert, Mirela Vaida se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cele trei minuni ale sale, dar și cu partenerul său.