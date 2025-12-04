Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online

De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online

Mirela Vaida și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Prezentatoarea TV a anunțat pe toată lumea că a împodobit patru brazi în casa anul acesta. Iată care este motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 10:46 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 12:01
Galerie
Mirela Vaida și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată | Antena 1

Mirela Vaida a intrat din nou în atenția prietenilor virtuali după ce a publicat imagini cu cei patru brazi împodobiți din casă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele sociale. Așadar, nu a ezitat să le spună fanilor săi ca anul acesta a schimbat tradiția bradului de Crăciun.

Citește și: Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Mulți s-au întrebat care este motivul pentru care vedeta a împodobit patru brazi, iar explicația acesteia nu a întârziat să apară. Mirela Vaida a lămurit rapid situația, fără a lăsat loc de interpretări.

Articolul continuă după reclamă

De ce are Mirela Vaida în casă patru brazi împodobiți

Se pare că fiecare brad din locuința vedetei are o semnificație aparte. Unul este al Carlei, în timp ce altul este al băieților lui. De asemenea, Mirela Vaida are un brad al casei, dar și unul care se vede in dormitor.

„Avem patru brazi împodobiți în casă. Bradul cu vedere din dormitor, bradul Carlei, bradul băieților, și bradul casei”, a dezvăluit prezentatoarea TV în dreptul imaginilor de pe contul de Instagram, potrivit spynews.ro.

Deși gestul său a surprins fanii la început, aceștia și-au dat seama că Mirela Vaida acordă o mare atenție sărbătorilor de iarnă, dar și timpului petrecut în familie. Așadar, fiecare brad din casa vedetei are o semnificație deosebită, nu sunt doar simple decorațiuni.

Mai mult, se pare că prezentatoarea TV și-a dorit să împodobească brazii din casă înainte de Moș Nicolae. Un lucru este cert, spiritul Crăciunului a ajuns în casa vedetei încă de la începutul lunii decembrie.

Mirela Vaida se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia ei

Mirela Vaida apare des pe micile ecrane ale publicului, însă este destul de discretă când vine vorba de viața personală. Aceasta preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Citește și: Cum arată Mirela Vaida în costum de baie, la 43 de ani. Cum s-a filmat vedeta în vacanța din Italia: „Am și eu zone cu celulită”

În ciuda acestui aspect, prezentatoarea TV nu uită să le povestească fanilor săi de pe rețelele sociale despre cele mai importante evenimente pentru ea. Pe contul său se Instagram se găsesc și câteva imagini în care vedeta apare alături de cei trei copii și de soțul ei.

Chiar dacă are o carieră solicitantă în televiziune, Mirela Vaida încearcă să fie cât de mult poate alături de familia ei. Aceasta are o fetiță care îi seamănă foarte bine, dar și doi băieți minunați.

La începutul lunii septembrie, prezentatoarea TV anunța pe toată lumea că cei trei copii ai săi sunt școlari, punând chiar și câteva fotografii adorabile cu aceștia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Mirela Vaida în două ipostaze la două emisiuni diferite
+7
Mai multe fotografii

Imaginile sale au generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor. Un lucru este cert, Mirela Vaida se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cele trei minuni ale sale, dar și cu partenerul său.

Specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare. Cum s-a schimbat...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele” Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
SpyNews Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”
Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Selina, iubita lui Victor Slav. A apărut cu perfuzia la mâna
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Selina, iubita lui Victor Slav. A apărut cu perfuzia la mâna
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Întâlnirile în afara legii ale premierului Bolojan din Palatul Victoria. Oficial, toate audiențele trec prin Secretariatul General al Guvernului
Întâlnirile în afara legii ale premierului Bolojan din Palatul Victoria. Oficial, toate audiențele trec prin... Libertatea.ro
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi captivează
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă HelloTaste.ro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 8–14 decembrie
Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 8–14 decembrie Kudika
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Cu cât se vând garsonierele tip
Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x