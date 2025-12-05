Antena Căutare
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 37, 38 și 39 din 5 decembrie 2025. Ce veste a primit Anda de la medic

Tot ce s-a întâmplat în episoadele 37, 38 și 38 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 5 decembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 23:59 | Actualizat Sambata, 06 Decembrie 2025, 00:09

Ediția din această seară a fost una încărcată de tensiuni pentru personajele serialului Iubire cu parfum de lavandă, 5 decembrie 2025. Iată tot ce s-a întâmplat!

Iubire cu parfum de lavandă, 5 decembrie 2025. Ce au făcut personajele în această ediție

Ediția a început cu cei doi protagoniști: Anda și Ștefan care vorbesc despre mutarea la București și cât de important e acest pas al lor. Copiii lor au venit să-i cheme la vot pentru că în Podișor se va alege primarul.

Citește și: Adi Nartea, mesaj emoționant pentru fiica sa, Mara. Ce pasiune are fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă:„Exemplul meu”

Amalia și Dinu merg spre spital, dar înainte de asta merg să o voteze pe Lăcri pentru a deveni primar.

Anda e foarte stresată cu mutarea și și-a făcut o programare la analize la București, iar Ștefan o aude și o confruntă. Aceasta încearcă să-i explice că nu are motive de îngrijorare.

Chanela vrea să-l convingă pe Rocky să mintă la numărătoarea voturilor și să iasă ea Primar în Podișor.

Călin fuge de acasă și este căutat de toată lumea, însă el merge în pădure să citească după ce a auzit-o pe Floarea că nu vrea ca el să plece din Podișor. I-a lăsat un bilețel mamei, însă ea este foarte îngrijorată.

Amalia și Dinu ajung la spital și ea are parte de tratament specializat. Chanela conduce în voturi la alegerile de la Primăria Podișor, iar Lăcri se supără.

Teo își cere iertare de la fratele lui Sky și îi spune mulțumesc pentru că l-a găsit pe Călin și l-a adus acasă. Aceasta îi spune că viața ei s-a terminat când Dan, soțul ei, a murit. „Cred că ai avut o zi complicată și tu!”, spune el.

Alma, Maria și iubitul ei stau la masă și vorbesc despre examene, despre Amalia și despre voturile de Primărie.

Fratele lui Ștefan e găsit de Traian inconștient în pădure și caută ajutor medical. Anda aflat despre condiția ei și ce are nevoie să facă pentru a trăi cu boala.

Dinu îi anunță pe toți că Amalia poate fi vizitată de prieteni în spital. Lăcri află că Chanela ar putea câștiga voturile și postul de primar. O roagă pe Claudia să-i spună lui Rocky să mai numere din nou voturile.

Lăcri a câșitgat, în cele din urmă, postul de primar, în fața Chanelei. Teo îi povestește lui Andrei despre Dan, soțul ei care a murit la vârsta de 30 de ani. „Uităm cât suntem de norocoși că trăim și existăm. Luăm lucrurile de-a gata!”, spune Teo.

Andrei și Teo poartă o discuție vulnerabilă și el îi mulțumește pentru ajutorul acordat. Andrei a aflat că Albert l-a lovit și l-a lăsat inconștient.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 34, 35 și 36 din 28 noiembrie 2025. Albert s-a întors. Ce pățește Amalia

Anda află de la medic că e însărcinată. Andrei i-a povestit lui Ștefan că Albert l-a lovit și că a auzit pe fundal numele Vali, atunci când l-a lovit.

Anda îi spune lui Teo că e gravidă și că e îngrijorată din cauza bolii sale. Maria îi spune Preotului din sat că nu crede în Dumnezeu, ci în evoluție.

Amalia și Dorina au purtat o discuție serioasă și cad la o înțelegere. Chanela este anunțată că a pierdut custodia copilei. Andrei îi mărturisește lui Ștefan de sarcina Andei de sarcină.

Ștefan o confruntă pe Anda cu privire la secretul sarcinii.

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 3 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

