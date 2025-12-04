Filmele de Crăciun din AntenaPLAY. La ce să te uiți de sărbători împreună cu familia

Crăciunul este despre timpul petrecut în familie, alături de cei dragi. Atmosfera este completată de un film potrivi... sau mai multe. Iată ce poți urmări în AntenaPLAY de sărbători.

Filmele de Crăciun sunt întotdeauna ceva special. Magia sărbătorilor trece de micile ecrane și completează atmosfera din propria familie.

Filmele de Crăciun din AntenaPLAY pe care le poți urmări alături de cei dragi

Crăciunul este de poveste și nu datorită darurilor de sub brad, ci al oamenilor care se strâng în jurul acestuia. De la sărbătorile de iarnă nu lipsesc colindele, veselia, ciocolata caldă, cozonacul și... filmele.

Am pregătit o listă cu filme pe care le poți urmări în AntenaPLAY de sărbători. Începem cu cele romantice care te introduc în atmosfera specifică.

Crăciun cu gust de ciocolată, produs în 2024, îi aduce împreună pe Charlotte (Brittany Bristow) și pe pe Henry (Will Kemp), la târgul de Crăciun din Québec. Charlotte este ciocolatier, iar Henry este antreprenor. Cei doi se îndrăgotesc, dar lucrurile se complică atunci când Charlotte află că Henry e proprietarul unei companii care vrea să distrugă târgul unde aceasta lucrează pentru a-și dezvolta afacerea de familie.

Borcănele de Crăciun, produs în 2019, care prezintă căutarea unei jurnaliste în devenire a unui om cu suflet mare. Hope (Jeni Ross), scriitoare pasionată de munca ei, ar da orice să devină jurnalistă la redacția de știri online unde lucrează. Când, după un început dificil al sărbătorilor, Hope găsește un borcan plin cu bani la ușa ei, tânăra e determinată să afle cine e responsabil pentru gestul altruist de a da atât de mulți bani străinilor, dorind să scrie o poveste despre persoana în cauză.

Continuăm în același spirit cu Acasă de Crăciun, produs în 2022. Cu patru zile înainte de Crăciun, Elizabeth Athens (Holland Roden) primește un mesaj vocal de la număr necunoscut. În mesaj, o voce masculină, pe care tânăra nu o recunoaște, are o ultimă rugăminte pentru a primi a doua șansă de la iubirea vieții lui.

Întâlnire de Crăciun, produs în 2023, o pune pe Abby (Emily Tennant) într-o situația atipică. După ce se desparte de iubitul ei și demisionează de la jobul din Londra, Abby primește de la părinții ei o vacanță în Chicago de Crăciun. Acolo, ea locuiește în apartamentul mătușii și-l întâlnește pe Jack (Niall Matter), arhitectul care se ocupă cu renovarea locuinței. Chiar dacă și-a promis că nu se va mai întoarce în bucătărie, unul dintre vecinii din Chicago îi propune să se angajeze pentru o scurtă perioadă la o linie telefonică, unde să ofere sfaturi pentru cum să gătești un curcan. Abby acceptă și începe să lucreze, prezentându-se Peggy celor care sună. John, un tată singur, îi cere ajutorul pentru a pregăti curcanul de Crăciun, însă ceea ce nu știu ei e că deja se cunosc ca Abby și Jack.

Nunțile de Crăciun sunt considerate printre cele mai romantice - dacă o nuntă poate fi mai romantică decât alta în ochii mirilor?! Nuntă de Crăciun, produs în 2018, o prezintă pe Miranda Chester (Erin Krakow) care a pornit în căutarea tatălui ei biologic. Nu și-a imaginat niciodată că investigația ei o va duce atât la familia după care a tânjit mereu, cât și la Ian McAndrick (Niall Matter), iubirea vieții ei. După logodna care a avut loc Crăciunul trecut, Miranda se pregătește să se căsătorească cu Ian, anul acesta, de Crăciun, înconjurată de familia lui și de noua ei familie, soții Whitcomb.

The Christmas Contract, produs în 2018, o pretinză pe Jolie (Hilarie Burton Morgan), care revine pentru prima dată acasă, în Louisiana, după despărțirea devastatoare de Foster (Hunter Burke). Să-l întâlnească e inevitabil, deoarece părinții lui organizează târgul anual de Crăciun. Când află că Foster va veni acasă cu noua iubită, pe Jolie o îngrozește gândul de a-i vedea împreună. Naomi (Danneel Ackles), prietena ei cea mai bună, îi propune să-l aducă pe Jack (Robert Buckley), fratele ei, și să se dea drept noul iubit al lui Jolie. Cei doi semnează un contract, conform căruia ambii vor avea de câștigat - Jack o va ajuta pe Jolie cu fostul iubit, iar Jolie îl va ajuta pe Jack cu un site pentru a-și promova cărțile.

Crăciun printre amintiri, produs în 2022, este despre pierderea oamenilor dragi, speranță și destin. Kaitlyn (Ashley Williams), văduvă, merge împreună cu Adam (Brady Droulis), fiul ei, la vechea casă, pentru a petrece Crăciunul. Dorința ei și a lui Adam de Crăciun e să mai petreacă încă 5 minute cu Brian, fostul soț. Însă dorința ei primește răspunsuri neașteptate, iar destinul îi oferă o nouă șansă la fericire.

The Royal Nanny, produs în 2024, poate fi filmul perfect pentru tine de Crăciun. Sărbătoare, univers regal, provocări și iubire sunt ingredientele pentru o comedie atipică cu iz festiv. Claire (Rachel Skarsten), agent MI5, devine bonă regală sub acoperire și e nevoită să facă față provocărilor din misiunea ei: să protejeze familia regală de Crăciun și să reziste farmecelor prințului Colin (Dan Jeannotte).

Zâmbete de sărbători, produs în 2023, este despre inspirație, glume bune și, bineînțeles, iubire. Când Aubri Wilson (Paniz Zade), ghost writer care aspiră la profesia de comediantă, primește responsabilitatea unui spectacol de varietăți, tânăra devine îngrijorată de faptul că nu va fi capabilă să ducă la bun sfârșit acest moment decisiv al carierei sale. Mai sunt câteva săptămâni până la Crăciun, iar Aubri e în căutarea unui cap de afiș pentru eveniment. Asta până când Mike Baxter (Jake Epstein), un comediant faimos de la Hollywood, se întoarce la clubul de comedie care i-a lansat cariera. Când drumurile lor se intersectează, nu durează mult până când se îndrăgostesc unul de altul, râzând până la capăt.

Christmas on 5th Avenue, produs în 2021, aduce împreună două personalități aparent opuse. Eva Jordan (Kathryn Davis), o romantică incurabilă, iubește tot ce ține de Crăciun. Anul acesta, are sarcina de a decora un penthouse spectaculos din Manhattan, care îi aparține lui Lucas Blade (Olivier Renaud), un scriitor irascibil. Cu personalitatea ei plină de viață, Eva vrea să facă tot ce îi stă în putință pentru a-i aduce lui Lucas puțină bucurie de sărbători.

Christmas in the Pines, produs în 2021, duce negocierile pentru un loc de vis la un alt nivel. Ariel (Jillian Murray), o scriitoare în ascensiune, vrea să își îndeplinească visul de a cumpăra o cabană idilică pentru familia ei. Dar când află că misteriosul proprietar a acceptat încă o ofertă, tânăra face cunoștință cu Mark (Dean Geyer), un arhitect care nu are de gând să renunțe la cabană. Pentru că niciunul nu vrea să se retragă, decid că pierzătorul e cel care părăsește primul proprietatea. Pentru că sunt dispuși să facă orice pentru a câștiga, tinerii își cheamă propriile familii la cabană, cu scopul de a-l convinge pe celălalt să plece. Dar pe măsură ce Ariel și Mark petrec tot mai mult timp împreună, aceștia descoperă că au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut. Ziua de Crăciun e tot mai aproape, iar escapada lor de sărbători pare a nu fi singurul lucru care le face inima să bată mai tare.

Christmas in Maple Hills, produs în 2023, este despre miracolele de Crăciun. Aflată în căutarea unui miracol de Crăciun pentru a-și salva ferma de lapte, Valerie Warrick (Emily Alatalo) află în mod neașteptat că pământul care a fost lăsat moștenire de către bunicii ei nu este de fapt pe numele familiei sale. În timp ce caută să afle cine e misteriosul proprietar, îl recrutează pe Walker Jennings (Marcus Rosner), un veteran chipeș, care să o ajute pentru a săpa în istoria familiei. Trecutul și prezentul se ciocnesc în timp ce aceștia descoperă mai multe secrete despre bunica lui Valerie.

Christmas in Paris, produs în 2019, pune afacerile, iubirea și Crăciunul pe același plan. Lucas (Karl E Landler), un antreprenor francez bogat, merge în Montana pentru o propunere atractivă de afaceri. Aici se îndrăgostește Robin (Rebecca Dalton), alături de care vrea să plece într-o escapadă la Paris, pentru o aventură tumultuoasă de Crăciun. Dar cât timp va dura până când afacerile vor pune capăt poveștii lor de iubire?

Nu poate lipsi și puțină aventură de Crăciun, cu Aventura de Crăciun, produs în 2023. Blocați în aeroport, în drum spre Denver, nouă străini decid să se unească și să închirieze un autobuz pentru a ajunge la destinație de Crăciun.

Pentru o seară veselă în familie, în AntenaPLAY, se poate urmări și Mame bune și nebune 2, produs în 2017 și recomandat celor peste 15 an. Când mamele lor vin pe neașteptate în vizită, cele trei eroine copleșite se revoltă împotriva rigorilor societății pentru marea sărbătoare - Crăciunul. Nevoite să creeze o sărbătoare perfectă pentru familiile lor, cele trei prietene vor redefini spiritul sărbătorilor, în timp ce își vor consolida relațiile cu mamele lor.

Crăciunul acesta, în AntenaPLAY, poți urmări și filme și show-uri românești. Moșul cel rău 2, produs în 2016, este pe lista celor de Crăciun, dar recomandat celor peste 15 ani. Alimentat de alcool, lăcomie şi ură, Willie Soke (Billy Bob Thornton) face din nou echipă cu partenerul său mic, dar furios, Marcus (Tony Cox), pentru a pune la cale jefuirea unei gale caritabile organizate în Ajunul Crăciunului. De data aceasta, li se alătură şi Thurman Merman (Brett Kelly), „puştiul” supraponderal şi mereu entuziast, care încearcă să trezească în Willie ultimul strop de umanitate. Situaţia se complică odată cu apariţia mamei lui Willie, Sunny Soke (Kathie Bates), o femeie dură şi manipulatoare, şi cu atracţia lui Willie pentru Diane (Christina Hendricks), directoarea galei.

De asemenea, pe listă putem pune și câteva filme mai puțin tipice, precum Odată pentru totdeauna, produs în 2022. Este un film românesc, despre reîntoarcere la origini, legăturile de familie, succes, dezamăgiri, depresie și iertare. Alex Zota (Smiley), un regizor de succes, trece printr-o depresie în ciuda succesului pe care îl are pe plan profesional. După ce își anunță familia că se reîntoarce în satul natal, ei decid să îl urmeze și doar cu ajutorul lor reușește să depășească momentele dificile. Încercarea lui de a învinge depresia este împiedicată de diferite evenimente. Cu toate acestea, Alex ajunge să descopere adevăratul sens al vieții și că familia, iertarea și dragostea sunt leacul pentru orice.

La fel și Hai hui în timp, produs în 2022, în care cinci prieteni, Maria, Ioana, Mihai, Radu și Andrei, pornesc într-o aventură în timp pentru a opri un magnat malefic care îi pune pe părinții lor să muncească fără pauză. Cu ajutorul prietenilor fantastici Ain și Ara, vor descoperi că magia, curajul și prietenia pot schimba orice.

De asemenea, în AntenaPLAY, se pot găsi emisiuni și producții mai vechi, precum Crăciun cu Nae, în care personajele de poveste, interpretate de Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru, aduc umor la masa de Crăciun. Vedeţi hoţi, scriitori, colindători, vânzători, politicieni, reporteri, soţi mondeni, Feţi Frumoşi şi Moşi Crăciuni, iar lista nu se opreşte aici! Acestea sunt doar câteva dintre personajele cărora Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru le dau viaţă într-o serie de momente de umor pregătite de Crăciun. Muzica nu putea lipsi din această zi de sărbătoare, aşa că, alături de cei doi actori, vin în platoul emisiunii invitaţi de seamă, care îi încântă pe telespectatori cu piese foarte îndrăgite: Irina Loghin, Fuego, Voltaj, Anna Lesko, Andreea Bănică, Viorica şi Ioniţă din Clejani, Daniela Condurache.

Indiferent de alegerea făcută, Crăciunul se ”poartă” în familie, cu inima deschisă și zâmbetul pe buze. Este perioada în care oamenii petrec mai mult timp gândindu-se la cei din jur, la propriile dorințe și la speranța într-un viitor mai luminos.