Miley Cyrus și iubitul ei s-au logodit după 4 ani de relație. Ce diferență de vârstă este între ei

Miley Cyrus și iubitul ei s-au logodit după 4 ani de relație. Ce diferență de vârstă este între ei

Miley Cyrus și Mass Morando formează un cuplu de aproximativ 4 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 09:27 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 10:49
Miley Cyrus și Maxx Morando formează un cuplu de mai bine de 4 ani. | Profimedia

Miley Cyrus, în vârstă de 33 ani, a anunțat recent logodna ei cu iubitul său Maxx Morando. Potrivit publicației People, Miley a fost văzută recent purtând un inel cu un diamant masiv pe degetul inelar chiar la premiera mondială a filmului „Avatar: Fire and Ash”, care a avut loc în Los Angeles pe 1 decembrie.

Ce diferență de vârstă este între Miley Cyrus și iubitul ei Maxx Morando

Radiind de fericire și vizibil îndrăgostiți, Miley și Maxx au pozat la panou, iar paparazzi nu au ratat ocazia să îi surprindă în mai multe ipostaze împreună.

Inelul cu diamant nu a putut trece neobservat, iar paparazzi au fost curioși să afle dacă acela e chiar un inel de logodnă.

Citește și: Îți mai amintești de Rico din „Hannah Montana”? Nu o să-ți vină să crezi cum arată actorul acum

Se pare că inelul a fost special creat de designerul de bijuterii Jacquie Aiche, iar diamantul masiv în formă de pernă este montat pe un inel gros din aur galben de 14 karate, semn că Maxx Morando nu s-a uitat la bani atunci când a ales bijuteria scumpă pentru viitoarea lui soție.

Acum Miley și Maxx se pregătesc pentru marele eveniment și se pare că artista este mai fericită ca oricând.

Cei doi tineri logodiți au fost văzuți pentru prima dată împreună în culisele spectacolului de Anul Nou susținut de Miley în decembrie 2021. În aprilie 2022, Miley și Maxx au confirmat că formează un cuplu și au avut prima lor apariție împreună, sărutându-se pasional în timp ce au fost surprinși de paparazzi în West Hollywood.

De atunci, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și de această dată, se pare că artista a ales să fie mai discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă.

În iunie 2023, Miley a vorbit pentru prima dată despre Maxx într-un interviu acordat pentru British Vogue.

„A fost un blind date (n. r. întâlnire pe nevăzute). Ei bine, a fost oarbă pentru mine, nu chiar și pentru el. M-am gândit: Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să plec”, a zis Miley la acea vreme.

Maxx și Miley s-au mutat împreună în martie 2024 și o sursă apropiată de-a cântăreței a declarat că artista este în culmea fericirii și pare că și-a găsit liniștea și armonia alături de Maxx, care e îndrăgit de întreaga ei familie.

Citește și: Dominic Purcell și mama lui Miley Cyrus, cel mai nou cuplu din showbiz. Tish Cyrus și-a refăcut viața după divorț

Într-un alt interviu pentru The Cut, Miley a recunoscut că acum se simte mai fericită ca oricând, spunând că este în relația perfectă, alături de cineva care chiar o prețuiește pentru ceea ce este ea.

„Am ajuns într-o relație cu o persoană care înseamnă mult pentru mine și mă tratează foarte bine și mă respectă. A trebuit să învăț asta pe calea grea”, a mărturisit artista în vârstă de 33 ani.

Puțini știu însă că Maxx Morando este mai mic decât Miley cu 6 ani, dar se pare că pentru cei doi îndrăgostiți diferența de vârstă nu contează, vârsta fiind doar un număr pentru ei.

Cei doi nu se înțeleg bine doar în cuplu, ci și pe plan profesional pentru că au avut împreună mai multe colaborări. Maxx Morano a lucrat cu Miley Cyrus la două piese de pe albumul ei lansat în 2023 „Endless Summer Vacation”.

De asemenea, Morando a produs mai multe piese de-ale iubitei lui de pe cel de-al nouălea album ei „Something Beautiful”.

Miley și Maxx se bucură acum de începerea unui nou capitol în viața lor, pregătindu-se pentru nuntă.

Citește și: Ce avere are Miley Cyrus. Câți bani a strâns „Hannah Montana” până la vârsta de 31 de ani

Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului...
