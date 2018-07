Detaliul ȘOCANT apărut după CRIMA din Gorj! Acesta este ADEVĂRUL despre polițistă: „S-a auzit o...”

Detalii terifiante ies la suprafață, după ce Adela Lepădat, o polițistă de numai 33 de ani și-a ucis cu sânge rece atât mama, cât și bebelușul de șase luni.

La doar câteva ore de la producerea crimei din Gorj, pe pagina de Facebook a Adelei Lepădat a apărut un mesaj care te va lăsa fără grai! „Ady........ drum lin către o lume mai bună, să ne veghezi de acolo de sus. Noi o să te iubim mereu și nu o să te uităm niciodată. Să ai grijă de buburuza mică” i-a scris o persoană apropiată, Adelei Lepădat, scrie SpyNews.ro.

Vă reamintim că Adela Lepădat este polițista de 33 de ani din Gorj care și-a ucis atât mama, cât și bebelușul de șase luni. Femeia a comis crima oribilă cu ajutorul pistolului pe care îl avea soțul său, tot agent de poliție și el, în cadrul Secției Mătăsari.

O vecină de-ale polițistei a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare cu privire la Adela Lepădat. "A fost o bubuitură, așa am crezut inițial. Ne-am gândit că iar s-o fi produs un accident, dar apoi s-a auzit ca o împușcătură și lumea a ieșit să vadă ce se întâmplă. După câteva minute au început să apară salvările și au oprit la ei la poartă. Erau niște oameni pașnici, respectuoși, nu știm ce să mai spunem despre ceea ce s-a întâmplat. Suntem uimiți, pur și simplu. E șocant să afli așa ceva, mai ales că ea și-a dorit foarte mult un bebeluș. Când mă întâlneam cu mama ei, cea împușcată acum, vă spun că avea lacrimi de bucurie. Era tare mândră că are un nepoțel. Nu știu ce se putea întâmpla acum atât de grav încât să se ajungă la așa ceva. Cred că a fost vreo depresie postnatală, să se fi certat mama cu fiica, dar indiferent de ce a fost e păcat că a murit copilașul acela", a spus o vecină.