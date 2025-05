Motivul pentru care Patrizia Paglieri își vinde casa. Unde vrea să se mute. Ce a spus despre fiul ei: „A venit și momentul acesta”

Patrizia Paglieri vrea să își vândă casa situată între Mogoșoaia și Buftea. Cheful are un motiv bine întemeiat pentru care renunță la vila în care locuiește alături de fiul ei, Francesco.

Patrizia Paglieri, fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Împăraților, este foarte discretă când vine vorba de viața personală. De asemenea, aparițiile sale televizate au fost tot mai rare în ultima perioadă, concentrându-se asupra noului său proiect.

Încă de când a participat la cel mai dur show din România, cheful a dezvăluit că are o relație specială cu fiul ei. Francesco a însoțit-o pe mama lui în experiența din Asia Express, unde au avut parte de momente unice și situații neașteptate.

De curând, Patrizia Paglieri a făcut dezvăluiri neștiute despre planurile de viitor. În plus, aceasta a răspuns la o întrebare care se află pe buzele tuturor: dacă este singură.

Care este motivul pentru care Patrizia Paglieri își vinde casa unde locuiește alături de fiul ei

Fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Împăraților a luat o decizie foarte importantă în privința vilei în care locuiește alături de fiul ei. Se pare că cheful a hotărât să își pună la vânzare casa deoarece Francesco vrea să se mute singur, iar locuința era oricum prea mare pentru doar pentru ei.

„Vreau să vând casa unde locuiesc acum cu Francesco, fiul meu, era casa în care locuiam și cu părinții. Și acum casa asta pentru noi doi a rămas foarte mare, iar Francesco vrea să se mute singur.

A venit și momentul acesta. Și așa că vom vinde casa asta care are 600 de metri pătrați. E mult pentru noi doi, iar când vin gazele și lumina, iarna sunt cheltuieli foarte mari. Așa că vreau să vând casa și să mă mut în Domnești. Acolo stau și cei mai buni prieteni ai mei și îmi doresc să locuim aproape unii de alții. La intrare, între Mogoșoaia și Buftea. (n.r. se află casa).”, a dezvăluit Patrizia Paglieri, conform click.ro.

Ce spune Patrizia Paglieri despre viața amoroasă

Fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Împăraților a fost sinceră și în privința vieții amoroase. Se pare că Patrizia Paglieri nu a găsit bărbatul potrivit pentru ea, motiv pentru care este în continuare singură.

„Eu toată viața am fost singură. Adică am trăit cu un bărbat în casă de la 23 până la 27 de ani. Sunt singură de mult, am avut un prieten, dar... (...) Să fie transparent. Nu, nu, nu pot să stau cu cineva în casă. Mi-am dat seama că și eu sunt insuportabilă și nu mai suport. Când ești obișnuită singură de foarte mult timp… Mi-ar fi greu.

Ideal e să ai un partener cu care să te înțelegi. Dar, ideal, în general, e la telenovele, la televizor. Acum nici eu nu mai am vârsta. Francesco a locuit întotdeauna cu mine, așa că nu m-am simțit singură. Am locuit până acum cinci ani cu mama și tata și a fost mereu și Francesco, așa că singură nu m-am simțit. Și acum, dacă mă mut în Domnești, am o grămadă de prieteni acolo, nu mă simt singură.”, a mai adăugat cheful, potrivit sursei citate mai sus.