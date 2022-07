Cine e fotbalistul pe care Dani Mocanu l-a amenințat cu o armă albă. Ce i-ar fi făcut într-o parcare a dus la reținerea lui

Joi, 28 iulie 2022, mascații au trecut pragul casei lui Dani Mocanu. Motivul este cel care a ținut titlurile ziarelor mondene în ultima perioadă: Dani Mocanu ar fi agresat un fotbalist într-un club. I-a rupt maxilarul și ulterior l-a amenințat cu moartea.

Cum a ajuns Dani Mocanu să fie ridicat de polițiști. Iată ce s-a întâmplat între el și fotbalistul Alex Podar

În urma incidentului, manelistul s-a ales cu dosar penal. De cealaltă parte, Alex Podar a trecut prin clipe dificile și săăa fost nevoit să mânânce cu paiul.

”Eu mergeam la un club cu vărul meu și am intrat într-o parcare să parcăm. Ieșea cineva din parcare cu mașina, iar noi nu aveam loc să trecem unul pe lângă celălalt. Eu trebuia să dau cu spatele și el trebuia să staționeze (...) Eu am intrat cu botul mașinii în parcare și era un grup de băieți, au început să lovească cu piciorul în mașină și am ieșit să-i întreb de ce îmi lovesc mașina fără mod justificat”, a declarat Alex Podar la Antena Stars.

Fotbalistul a coborât din mașină pentru a vedea ce se întâmplă. La fel a făcut și Dani Mocanu, care l-a lovit atât de tare încât i-a rupt maxilarul, spune tânărul. Ulterior, l-a amenințat cu un cuțit că îl va ucide.

”În acest timp el a ieșit din mașină și m-a lovit, iar atunci au venit și prietenii lui. Mi-am dat seama că îmi e maxilarul rupt, trebuia să-mi țin maxilarul cu mâna. A venit la mine cu un cuțit și a zis că mă omoară”, a mai zis Alex Podar.

Dani Mocanu ar fi încercat să scape de plângerea la poliție

A doua zi, Dani Mocanu ar fi realizat gravitatea faptei sale și i-ar fi contactat pe părinții lui Alex Podar. Pentru că băiatul a depus o plângere la poliție, manelistul ar fi promis suma de 5.000 de lei pentru a o retrage.

Fotbalistul a refuzat: ”Îl știam că e un cântăreț și doar atât, nu am avut tangențe înainte sau după cu el. Am avut noroc cu șeful clubului că a ieșit afară și a zis Dani lasă pistoalele, cuțitele că vine poliția. Atunci a urcat în mașină și au plecat. Am mers la spital, mă durea foarte tare maxilarul și după aceea am vorbit cu cei de la poliție și am fost să dau o declarație.

A doua zi a dat de părinții mei și a zis că-mi dă 5000 ca să nu ma duc la poliție. I-am zis că suma de 5000 de lei nu îmi acoperă nici măcar telefonul pe care mi l-au spart. I-am spus că nu vreau nicio sumă de bani.”

