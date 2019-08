Scandal uriaș în cazul de la Caracal! Cine încearcă să îl elimine pe avocatul familiei Melencu: „Este un șantaj, ca eu să nu mai pot vorbi”

Avocatul familiei Luizei Melencu este în mijlocului unui scandal uriaș! Tonel Pop susține că, la mijloc, este un mare interes ca el să nu se mai poată exprima în spațiul public.

Avocatul familiei Melencu se află în mijlocul unui scandal uriaș, fără precedent, spun specialiștii. Fotul președinte, Traian Băsescu, a lansat acuzații extrem de grave la adresa acestuia, numindu-l „un infiltrat în anchetă”. Mai mult, Baroul București a anunțat că Tonel Pop va fi subiectul unei audieri.

„Am fost pus la zid pentru a mă denigra public. Aceste așa-zise audieri sunt strict confidențiale, prin lege, statut și cutume. Expunerea mea publică nu poate fi justificată nici de aici într-o mie de ani.(...) O consider un șantaj și o presiune pe mine, ca eu să nu mai pot să am un cuvânt, să am păreri”, a declarat avocatul familiei Melencu.

Mai multe detalii, în materialul video de mai sus.

CITEȘTE ȘI: Probe noi în cazul de la Caracal! Ce era ascuns în casa lui Gheorghe Dincă: „Poate aparține soției!”

Sursa: Antena 3