Copilul de 12 ani care a murit răpus de gripă a fost adus de părinți de două ori la spital, în decurs de trei zile

Luni - Părinţii anunţă la şcoală faringită acută. Marţi, copilul ajunge la Spitalul "Victor Babeș": virus gripal, recomandare de tratament gripal,Tamiflu. Miercuri, cel mic ajunge la Spitalul "Grigore Alexandrescu", stare gravă, complicaţii medicale. Astăzi, joi, copilul moare la ora 4:00.

Ieri, 29.01 ora 7.00 a venit de la domiciliu un băiat de 12 ani in stare extrem de gravă, cu insuficiență respiratorie acută , instabil hemodinamic cu pneumonie hemoragica. A fost stabilizat și a necesitat intubație de urgență in secția de Reanimare. In urma analizelor de la internare s-a stabilit infectia cu streptococ piogen de grup A si cu virus gripal A. Copilul fiind de la internare in soc septic, evolutia a fost fulminantă cu decompensarea rapidă hemodinamica și nu a mai răspuns la nici un tratament. S-a declarat decesul la ora 4.00 in dimineața zilei de 30.01.

Baiatul nu a fost vaccinat și a fost diagnosticat cu gripă pe 28.01 la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș " unde i-a fost recomandat tratamentul cu Tamiflu, care nu a fost inițiat la domiciliu.

Pentru municipiul Bucuresti - numarul total de raportari de gripa clinica, la toate grupele de varsta, in saptamana 20.01.2020 - 26.01.2020, a fost de 1366.