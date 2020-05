Gata! S-a aflat! Când va fi lovită România de al doilea val de îmbolnăviri cu noul coronavirus! Nelu Tătaru „Ne așteptăm să vină între aceste luni”

Ministrul Sănătății a evaluat mai multe spitale din Iaşi, printre care şi Spitalul de Boli Infecţioase.

„Am evaluat spitalele din Iaşi. Am fost în vizită la spitalul de Neurochirurgie, Cuza-Vodă, Pneumo. Am încheiat vizita la Spitalul de Boli Infecţioase. Am vrut să văd starea personalului medical, am evaluat pacienţii şi echipamentele aferente. Am evaluat pacienţii COVID, dar şi non COVID. Merg pe principiul că, atâta timp cât avem un personal medical bine pregătit, avem şi calitate ridicată”, a declarat Nelu Tătaru.

Despre situaţia de la nivel naţional, Nelu Tătaru a subliniat că nu este cazul să ne gândim la o relaxare, vârful epidemic nefiind încă atins.