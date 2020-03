Coronavirus în România: Bogdan Aron, pacientul cu numărul 24 diagnosticat cu COVID-19 "Panica a fost amplificată de haosul din jur"

"Am sunat sau le-am scris cât mai multora dintre oamenii cu care mă întâlnisem în zilele anterioare. Apoi am apelat la Facebook, așa cum fac ori de câte ori sunt lucruri care țin de mine și care cred că sunt importante și pentru ceilalți. Acum, cu toată panica asta, mi s-a părut cu atât mai important să las deoparte rușinea și vinovăția și să acționez conform conștiinței mele de om care știe că nu e singur pe lume. Mi-a fost clar din start că mă aflu într-o situație cu potențial major de a deveni serioasă pentru mine și cei apropiați, dar și pentru toți oamenii pe care fără să vreau îi expusesem la virusul pe care îl purtam deja în acele momente" a povestit Bogdan.

Bărbatul nu știe de unde a luat virusul. A fost în contact cu cei din delegația de la Londra, însă nimeni nu a avut simptome. Perioada de izolare pentru ei a expirat, pentru că au trecut cele 14 zile de la contactul cu Bogdan. Acesta va sta în spital până când ies două teste consecutiv negative.

Bogdan Aron este partener în cadrul 2Performant.com – platformă de marketing care prin intermediul tehnologiei dezvoltate permite celor peste 600 de businessuri înscrise să lucreze cu oricât de mulți influenceri și afiliați. Bogdan are o experiență cumulată de peste 15 ani în mediul digital, este pasionat de tehnologie, finanțe, e-commerce și are un MBA obținut la Maastricht School of Management.

Europenii pregătesc măsuri concertate împotriva noului coronavirus, lumea se ghemuieşte​