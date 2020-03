Dosar penal pentru senatorul PNL depistat cu coronavirus! Vergil Chițac este la Terapie Intensivă: „Are nevoie de dovezi de umanitate din partea tuturor”

Irina, fiica senatorului Vergil Chițac, infectat cu coronavirus, a anunțat luni pe Facebook că tatăl său a fost mutat la secția de terapie intensivă a spitalului de Boli Infecțioase din Constanța.

De asemenea, ea a dezvăluit că și ea, dar și mama și fratele ei au fost depistați pozitiv.

„Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI”, a scris fiica lui Chițac pe Facebook.