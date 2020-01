Cristina Țopescu suferea de o afecțiune înspăimântătoare! A povestit totul chiar ea! „Aveam senzația că mă sfârșesc, că mă duc!”

Cristina Țopescu a povestit acest lucru în cadrul unui interviu pe care i l-a luat jurnalistei Sanda Nicola.

„Am suferit vreo 15 ani de atacuri de panică. Acum le fac din ce în ce mai rar, dar încă le mai fac. Le făceam și în timpul emisiei, și am făcut jurnale întregi. Erau pregătiți în regie să bage publicitate, dacă cumva mă prelingeam pe sub pupitru. M-a speriat doar primul atac de panică, când am crezut cu mor. Apoi, deja știam ce mi se întâmplă și nu mai eram speriată”, a mărturisit Cristina Țopescu.

„Aveam senzația că mă sfârșesc, că nu mă doare nimic, dar că mă duc, așa… Prima oară chiar am crezut că mor. Îmi spuneau medicii, când veneau cu salvarea să îmi facă calciu intravenos, îmi spuneau că trebuie să fiu mai nesimțită, că aceasta este soluția”, a mai povestit ea.

Atacul de panică reprezintă un episod brusc și recurent de teamă intensă, neliniște sau anxietate, ce declanșează reacții fizice severe, deși nu există un pericol real sau o cauza aparentă. Persoana care suferă un atac de panică simte că pierde controlul, că suferă un infarct miocardic ori că este pe cale să își piardă viața.