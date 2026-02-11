Cum a ajuns un bărbat din Iași să plătească 162 de lei pentru o sticlă de apă de 0,5 litri! A arătat bonul cu dovada

Un bărbat din Iași a avut parte de o surpriză de proporții atunci când s-a dus la magazin și și-a cumpărat o sticlă de apă, dar apoi descoperit că a plătit 162 de lei pe ea.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un ieșean, la scurt timp după ce a făcut un drum până la un cunoscut supermarket. Și-a făcut cumpărăturile și apoi a plătit pentru ele, dar nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit faptul că a dat pe o sticlă de apă de 0,5 litri uimitoarea sumă de 162 de lei și 54 de bani. Omul a arătat bonul fiscal drept dovadă și imaginea a devenit virală, stârnind un val puternic de reacții în rândul internauților.

Recent, un bărbat a mers la un cunoscut supermarket și și-a cumpărat diferite produse. A mers la casă, a plătit pentru tot, însă i s-a părut că a plătit prea mult pentru produsele achiziționate. Curios, omul s-a uitat mai atent pe bonul fiscal și a realizat faptul că a fost taxat cu incredibila sumă de 162 de lei și 54 de bani pentru o sticlă de apă minerală plată de 0,5 litri.

„Atenție la verificarea bonului – (...) în Iași. Azi, la (...), casiera mi-a bătut o apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. Cu tot cu garanția, asta a însemnat 205 lei în plus pe bon. Am observat abia acasă. Din fericire m-am întors și s-a rezolvat, dar dacă nu verificam, banii rămâneau plătiți. Nu acuz pe nimeni, greșelile se întâmplă, iar vina mea e că nu am verificat pe loc, însă verificați bonul, mai ales când faceți cumpărături mai mari sau sunteți cu copii după voi”, a spus clientul, potrivit gandul.ro.

Mesajul a fost transmis de bărbat pe un grup de Facebook dedicat ieșenilor, iar mesajul s-a viralizat rapid, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Nu puțini au fost cei care au tras un semnal de alarmă și au spus că la orice supermarket ar trebui ca oamenii să verifice bonul fiscal și să se asigure de faptul că nu se strecoară posibile erori. Mai mult decât atât, au fost și mulți români care au povestit situațiile similare pe care le-au trăit la supermarket.