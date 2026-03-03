Calendarul ortodox pentru luna martie 2026. Când pică sărbătorile cu cruce roșie

Antena Căutare
În luna martie 2026, calendarul creștin ortodox este mult mai bogat în semnificații și sărbători importante.

Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 13:46
Atât sărbătorile marcate cu cruce roșie, dar și cele de mare însemnătate pentru credincioși sunt evidențiate. Vorbim și despre pomenirea sfinților, aceste momente fiind marcate cu crucea neagră. Praznicele împărătești, dar și comemorările martirilor, sunt toate evidențiate în calendarul ortodox al lunii martie 2026.

Fiecare zi din această lună aduce cu sine o importanță aparte pentru creștinii din toată lumea. Încărcăturile simbolice, dar și istorice arată faptul că tradiția ortodoxă ajunge să inspire și viața comunitățile contemporane.

Calendarul ortodox pentru luna martie 2026

În luna martie, sărbătoarea cu cruce roșie este marcată în calendarul ortodox pe data de 25 martie. Vorbim despre Buna Vestire care se celebrează anual la aceeași dată. Semnul de cruce roșie arată că sărbătoarea este încadrată la marile praznice împărătești. Momentul are o semnificație aparte. Este clipa în care Arhanghelul Gavriil o înștiințează pe Fecioara Maria de faptul că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Sărbătoarea Bunei Vestiri mai este cunoscută și în tradiția populară ca „Blagoveștenie”. Este un eveniment dedicat vieții Maicii Domnului, dar și a Mântuitorului Iisus Hristos. Este o sărbătoarea a speranței, dar și a mântuirii pentru creștin ortodocșii din întreaga lume.

Pe datele de 7 și 8 martie sunt menționați în calendarul ortodox sfinții cu cruce neagră. Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson sunt pe data de 7 martie. Cinstiți ca apărători ai creștinismului, aceștia au fost trimiși să vorbească despre Evanghelie într-un loc dominat de practici păgâne. Vasile, Efrem, Capiton, Eugen, Elpidie și Agatodor au suferit o moarte de martiri. Totul pentru că nu au renunțat la credințele lor.

Pe data de 8 martie este notat în calendarul creștin ortodox Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj. Acesta este menționat dat fiind faptul că a îndurat persecuții în timpul regimului comunist din România.

Pe 9 martie sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox Sfinții 40 de mucenici din Sevastia. Aceștia au fost soldați ai armatei române la începutul secolului al IV-lea. Au ales să își dea viața pentru credința lor creștină.

Calendarul creștin ortodox complet pentru luna martie 2026

1 D Sfânta Mucenița Evdochia

(Duminică Ortodoxiei - prima Duminică din Postul Mare - Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, voscr. 5. Duminică nr: 1)

2 L Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas

3 M Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc

4 M Sfântul Gherasim de la Iordan

5 J Sfântul Mucenic Conon din Isauria

6 V Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 S † Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 D † Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj; Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei

(Duminică Sfântului Grigorie Palama - Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu ÎI, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6. Duminică nr: 2)

9 L † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei

10 M Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent

11 M Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

12 J Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog

13 V Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni

14 S Sfântul Benedict din Nursia

15 D Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici

(Duminică Sfintei Cruci - Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7 Duminică nr: 3)

16 L Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul

17 M Sfântul Alexie

18 M Sfântul Chiril al Ierusalimului

19 J Sfinții Mucenici Hrisant și Daria

20 V Sfinții mucenici uciși în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit

21 S Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul

22 D Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida

(Predică la Duminică Sfântului Ioan Scărarul - Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8. Duminică nr: 4)

23 L Sfântul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare)

24 M Sfântul Cuvios Zaharia

25 M † Bună Vestire

26 J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

27 V Sfânta Mucenita Matroană din Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

28 S Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

29 D Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor

(Predică la Duminică Sfintei Maria Egipteancă - Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 1, voscr. 9. Duminică nr: 5

30 L Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

31 MSfa ntul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

