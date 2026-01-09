O turmă de 50 de oi a ajuns într-un supermarket. Cum arăta magazinul după 20 de minute de „cumpărături”

O turmă de 50 de oi a ajuns într-un supermarket și a făcut „cumpărături” timp de 20 de minute, spre amuzamentul celor aflați în magazin.

Oile au petrecut 20 de minute la „cumpărături” în magazin | Profimedia Images

Aproximativ 50 de oi s-au desprins de turma mare și au ajuns într-un supermarket din Bavaria, Germania. Clienții aflați în magazin au fost surprinși, dar încântați să își realizeze cumpărăturile alături de animale.

Oile s-au grăbit printre raioane și au inspectat mai multe produse înainte să fie escortate în afara magazinului, scrie The Guardian.

Sesiunea neobișnuită de cumpărături a avut loc luni, în timpul deplasării sezoniere a turmelor de oi din Burgsinn.

Aproximativ 50 de oi s-au desprins din turma mare de 500 de exemplare și au ajuns într-un supermarket Penny local.

Articolul continuă după reclamă

O turmă de 50 de oi a ajuns într-un supermarket

În ciuda clienților neobișnuiți, atât cumpărătorii, cât și compania se pare că au fost încântați de incident.

„A fost imposibil de spus dacă oile căutau ceva anume la ofertă sau doar voiau să se încălzească,” a transmis compania într-un comunicat. Reprezentanții au menționat că turma părea deosebit de atrasă de zona caselor de marcat, unde se aflau clienții și angajații.

Citește și: „Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri. De ce pot fi periculoase

Martorii au declarat că, deși animalele au rezistat tentației de a ronțăi produsele proaspete expuse, incursiunea lor în magazin a lăsat în urmă un adevărat dezastru în raionul de băuturi. În agitația lor, oile au dărâmat de pe rafturi sticle și alte produse.

În video, se vede cum oile sunt mai degrabă curioase decât speriate, în ciuda dezordinii cauzate.

„Cei aproximativ 20 de clienți prezenți au tratat, se pare, cu mult calm vizita spontană a animalelor,” a declarat Philipp Stiehler, președintele consiliului de administrație al Penny din sud-vestul Germaniei.

După aproximativ 20 de minute, oile au fost îndrumate afară și s-au reunit cu restul turmei.

Oile din magazin au devenit rapid virale

„50 de oi fugare au făcut ravagii într-un supermarket german din zona rurală a Baa-variei, provocând o adevărată nebunie luni dimineață,” a scris contul oficial al ambasadei Germaniei din Londra pe X. „După ce s-au desprins dintr-o turmă de 500 de capete, oile îndrăznețe au petrecut 20 de minute plimbându-se prin supermarketul Penny, înainte de a face cale întoarsă și a ieși singure.”

Stiehler a respins speculațiile potrivit cărora Penny ar intenționa să îi ceară păstorului despăgubiri pentru pagube sau costurile de curățenie. În schimb, compania a profitat de atenția națională și de postările virale pentru a anunța că dorește să sponsorizeze hrana celor 50 de „fugare” timp de un an.

Păstorul Dieter Michler a declarat că transporta 500 de oi, femele cu miei, către adăpostul de iarnă. El a presupus că cel puțin unele dintre cele 50 de animale au fost distrase de ghindele de pe jos, ceea ce le-a făcut să le rătăcească pe celelalte după ce au pierdut contactul cu turma.

Citește și: Cât câștigă un angajat Lidl în Germania. Diferența față de România este cel puțin surprinzătoare

Apoi, a spus el, „cineva trebuie să fi intrat în supermarket cu o pungă, iar ele au urmat”. E posibil ca oile să fi văzut în magazin ceva ce li s-a părut hrană concentrată sau un sac de sare, folosite pentru hrănirea oilor.

„Nu m-aș fi gândit că ar intra de bunăvoie într-un supermarket,” a spus Michler.

Un client a mers cu mașina pentru a-l ajunge din urmă pe Michler și restul turmei și l-a informat despre excursia neașteptată a animalelor evadate. Până la sosirea păstorului, acestea se întorseseră deja în parcare, după ce angajații făcuseră zgomote puternice pentru a le alunga din magazin.

„De îndată ce au fost din nou alături de turmă, au devenit fericite,” a declarat Michler.