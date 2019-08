Interviu Exclusiv. De ce a „fugit” fiica lui Gheorghe Dincă în Italia: „Este o nouă pistă pentru anchetatori”

Au apărut foarte multe informații despre fiica presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dincă. Mai exact, despre legăturile pe care le-ar fi avut un om de afaceri din Italia, un om care se ocupa cu traficul de arme de persoane. Antena 3 a aflat, în exclusivitate, cum a plecat Daniela Dincă din România.

Daniela Dincă a făcut Facultatea de Farmacie și a fost angajată, după terminarea studiilor, de unul dintre profesorii ei. La ceva timp după acest moment, profesorul a realizat că tânăra furase din gestiune 12 mii de lei. Îi face o plângere penală și încep cercetările în acest caz.

Este momentul în care Daniela Dincă dispare! Fiica presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dincă, fuge în Italia. Într-un relativ scurt, îl sună pe cel pe care-l furase și promite că îi va trimite banii înapoi, dacă acesta își retrage plângerea.

Adrian Călin a realizat un interviu în exclusivitate cu profesorul păgubit de fiica lui Gheorghe Dincă:

„În primii ani am fost foarte mulțumit de ea. Își vedea de treabă, doar că, în 2014, la un inventar pe care l-am făcut la punctul de lucru, am constatat o diferență de aproximativ 12.600 de lei, pe care n-o putea justifica nicicum, deși era singură în magazin. (...) Am făcut o plângere penală. Cred că a depus și ea declarații de mai multe ori, nu și-a recunoscut vina. Într-un final, un polițist mi-a spus că a acceptat să își acopere minusul în gestiune. Am înțeles că a fost plecată în Italia, unde a făcut rost de bani. Din acel moment s-a stins, practic, conflictul dintre noi”, a povestit prof. dr. Alexandru Lazău.

Sursa: Antena 3