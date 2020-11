Donează 2 euro lunar prin SMS și susține Fundația pentru Copii Ronald McDonald

Dacă vrei, poți dona și online orice sumă de bani, pe site-ul fundației www.rmhc.ro/doneaza, unde poți opta pentru donații recurente lunare. Până acum, Fundația a oferit cazare gratuită pentru aproape 21.000 de părinți pe durata spitalizării copiilor, în casele sale din București și Timișoara.

„Trecem printr-un an dificil și diferit, care ne-a încercat pe toți, dar pe care am ales să nu-l privim ca pe o piedică în calea misiunii noastre. Deși am fost nevoiți să ne adaptăm contextului pandemic, am continuat să ne urmăm misiunea și să ținem familiile împreună, redirecționând în același timp fonduri și către lupta împotriva COVID-19”, a declarat Amalia Năstase, președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

„Ne bucurăm că am reușit să extindem posibilitățile de donații pentru Case și te rugăm să fii alături de noi. Fiecare donație contează și doar împreună putem ține familiile aproape”, a completat Amalia Năstase.

De asemenea, dacă dorești, poți dona și în restaurantele McDonald’s, principalul susținător al Fundației, fie cash la casele de marcat, în cutiile speciale, sau contactless, prin cardul bancar. Mai mult decât atât, dacă vei cumpăra un Happy Meal în săptămâna 16 – 22 noiembrie, 1 leu din costul acestuia va fi redirecționat de McDonald’s către Fundația pentru Copii Ronald McDoanld.