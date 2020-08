Două cluburi din Mamaia au fost închise în urma controalelor. Șeful ANPC: "Ce am descoperit în bucătării a fost șocant"

Ulterior controlului, într-un dialog cu membrii Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, care au catalogat acţiunea ANPC ca fiind una abuzivă, Paul Anghel a explicat că aceste cluburi trebuie să aplice în bucătăriile proprii standarde de calitate foarte ridicate, însă inspectorii ANPC au descoperit multe nereguli grave la cele două cluburi din Mamaia.

„Din perspectiva a ceea ce se întâmplă în spate, în bucătărie, am aşteptarea ca în momentul în care e un club de fiţe şi ceea ce se întâmplă în bucătărie să fie la nişte standarde foarte ridicate. Din nefericire, există situaţii şi aici în Bucureşti şi acolo (pe litoral, n.r.), la cluburile de fiţe, existau produse aflate în afara datei-limită de consum, cu data durabilităţii minimale expirate, existau produse neetichetate, existau produse cu modificări organoleptice, marea majoritate a preparatelor din carne erau congelate, decongelate şi recongelate şi aşa mai departe. În momentul în care se oferă clienţilor, sigur că arată bine, dar ce e în spate trebuie verificat. E foarte simplu să zicem că am mâncat acolo şi e foarte frumos, e foarte bine. Şi eu am mâncat în foarte multe locuri, a fost foarte bine şi după aia, când colegii mei s-au dus acolo, au descoperit anumite lucruri de care cu toţii ne-am şocat şi ni s-a părut că sunt nelalocul lor. Deci, din această perspectivă, abordarea (la Fratelli şi Breeze - n.r.) cred că a fost mai mult decât umană, mai mult decât în ideea de prevenţie şi consiliere şi mai puţin de abuz, aşa cum dumneavoastră aţi pronunţat”, i-a răspuns Anghel antreprenorului liberal.

Amenzile nu au efect

La rândul lui, Sorin Mierlea, preşedintele Infocons, susţine că politica aplicării unor amenzi mai ales în cazul cluburilor cu mare rulaj financiar nu este una potrivită şi că numai suspendarea sau închiderea activităţii unor astfel de localuri are efectul scontat.

„Într-un fel reacţionează la o amendă un antreprenor care are o terasă cu trei mese şi în alt fel administratorul unui astfel de club. Numai suspendarea activităţii are cu adevărat efect în cazul unor localuri celebre. Apoi, este foarte bine că s-au făcut publice numele celor două cluburi şi, foarte important, cetăţenii pot afla ce s-a descoperit acolo. Acum chiar şi clienţii pot sancţiona respectivele localuri prin simplul gest de a nu le mai călca pragul. Mai ales că ne aflăm în această situaţie delicată produsă de COVID-19, iar orice neatenţie ne poate costa pe toţi”, a precizat Sorin Mierlea.