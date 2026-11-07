„Un asteroid financiar se îndreaptă spre România”. Economistul Radu Georgescu avertizează asupra unei posibile crize în 2027

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra unei posibile crize economice în România, la începutul lui 2027. Ce indicatori economici îl îngrijorează.

România s-ar putea confrunta cu o perioadă economică extrem de dificilă în primul trimestru al anului 2027, avertizează economistul Radu Georgescu. Acesta vorbește despre un „asteroid financiar” care se îndreaptă spre țara noastră și atrage atenția asupra mai multor indicatori îngrijorători, de la scăderea numărului de angajați și a consumului până la șomajul în rândul tinerilor și creșterea prețurilor în producție.

Radu Georgescu, avertisment privind economia României în 2027

Într-o postare publicată pe Facebook, economistul Radu Georgescu compară situația economică actuală cu scenariul prezentat în filmul „Don’t Look Up”, în care oamenii ignoră un pericol major care se apropie: „Ai văzut filmul «Don’t Look Up» / «Nu te uita în sus»? Așa suntem noi acum în România. Spre România vine cu viteză un asteroid economic. Dar oamenii sunt preocupați de cu totul alte lucruri”, a scris Radu Georgescu.

Economistul își argumentează avertismentul printr-o serie de indicatori economici pe care îi consideră îngrijorători.

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Printre aceștia se numără reducerea numărului de salariați, scăderea salariului mediu net în luna august față de iulie, șomajul ridicat în rândul tinerilor și diminuarea consumului.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, România avea în august 2026 aproximativ 5,09 milioane de salariați, cu circa 60.000 mai puțini decât în aceeași lună a anului precedent.

Radu Georgescu atrage atenția și asupra evoluției prețurilor din sectorul de producție, despre care susține că ar putea avea efecte asupra populației în lunile următoare: „Inflația în sectorul de producție în septembrie 2026 este de 13,8%. Această inflație este inflația din amonte, care în câteva luni va ajunge la populație”, afirmă economistul în postarea sa.

Când crede economistul că ar putea apărea problemele

În opinia lui Radu Georgescu, efectele acestor evoluții economice s-ar putea resimți puternic încă din primele luni ale anului viitor: „Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027. Să fie economie!”, a transmis acesta.