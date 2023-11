Ediție specială Observator - Parada militară de la Arcul de Triumf, 1 decembrie, ora 10:30

Maraton de sărbătoare, maraton de transmisiuni în direct de Ziua Națională, la Antena 1!

Parada militară de 1 Decembrie se vede în direct, într-o ediție specială Observator, prezentată de Sonia Simionov și Cristi Popovici, jurnaliști cu sute de ore de transmisiuni de pe front în portofoliu, care vor trece în prima linie a evenimentelor de la Arcul de Triumf.

Citește și: Ajut eu! Cea mai mare platformă în care accelerăm visuri! Din 29 noiembrie, la Antena 1

„Sunt 13 ani de când mă aflu în fața oamenilor la Parada Militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Uneori, nici nu-mi vine să cred că a trecut atâta timp. Aproape că știu desfășurătorul pe de rost, cel puțin tehnica și structurile care participă în fiecare an. Dar, de fiecare dată, mă pregătesc la fel. Cu emoție, dedicare și respect. Nu vreau să greșesc nimic. E un moment în care ne arătăm și forța, nu doar defilăm. Parada Militară e altfel față de orice alt eveniment. Iar eu trăiesc pentru lucrurile <<altfel>>. Am trecut prin ani cu temperaturi de -10 grade, lapoviță, ninsoare, ploaie, ger... întotdeauna am stat cu spatele drept în timpul Paradei. De la primul acord al Fanfarei, până la ultimul militar care a trecut pe sub Arcul de Triumf. Anul acesta suntem și noi, cei de la Observator, o armată de oameni implicați în transmisiunea în direct și promitem o Ediție Specială de excepție.” - Sonia Simionov, jurnalist Observator

„Îi invit pe cei care vor urmări parada din fața televizorului să aleagă Antena 1. De ce? Pentru că vom avea o transmisiune de ținut minte. Sonia și cu mine transmitem evenimentul de mai bine de o decadă, ca prezentatori sau din mijlocul lor, așa că nu mai există niciun secret pentru noi. Militarii din paradă ne sunt ca niște prieteni, atât de bine ne cunoaștem cu ei. Știm că românii vor să afle informații despre armată, să vadă cele mai bune imagini, să zâmbească și să spună la final că a fost un show de neuitat. Ne-am propus ca, în acest an, să fim altfel, să povestim publicului și ce se întâmplă atunci când camerele nu înregistrează, dar și ce secrete au toți cei care participă la cea mai mare defilare a anului. Vom ieși din tiparele cu care telespectatorii au fost obișnuiți în ultimii ani, vom râde împreună și ne vom bucura de o zi națională așa cum trebuie.” - Cristi Popovici, jurnalist Observator

Sonia Simionov și Cristi Popovici, la Arcul de Triumf, iar, printre oameni, în orașele cu importanță istorică, în elicoptere, în TAB-uri sau la bazele aeriene de unde decolează aviația, zeci de reporteri, cameramani și tehnicieni din București și din țară - Alba Iulia, Iași, Timișoara, Constanța, au pregătit o ediție specială din care telespectatorii vor afla toate informațiile oficiale, dar și de culise. În direct, la Antena 1, de la 10:30.

Program special Observator. Observator prezintă poveşti extraordinare de viaţă! Românii Creează România!

Program special Observator. Observator prezintă poveşti extraordinare de viaţă! Românii Creează România! Pe 1 decembrie, telespectatorii fac cunoștintă cu Creatori de România!

Gică Popescu și familia vorbesc, în premieră, la Observator. Kira Hagi, Mihai Neșu, Charley Ottley, Nea Marin și alți români au acceptat invitația Observator de a-și deschide sufletele în fața camerelor de filmat.

În primele zile ale săptămânii, Marcel Iureş, românul care „a mâncat pe marginea trotuarului cu George Clooney”, Ștefan Bănică, omul care a scris istorie cu fenomenul concert live de Crăciun, Maia Morgenstern, actrița care creează un carusel de emoţii în fiecare rol pe care îl interpretează, Delia, cea mai iubită creatoare de spectacol, dar și Mona Segall, omul care i-a teleportat pe români în dimensiunea spectacolului, Ruxandra Ion, femeia care a adus magia pe ecran pentru o generaţie şi secretele unei poveşti bune și echipa Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioanele care poartă România pe calea succesului au intrat în casele telespectatorilor Antena 1 prin interviurile acordate Observator.

Săptămâna Românii creează România continuă la Observator! Vocile care trezesc România dis de dimineaţă, Mihai Morar și Daniel Buzdugan, dar și Cătălin Bordea și Nelu Cortea, premianţi la adus zâmbete, vorbesc despre România lor în edițiile de sărbătoare la Observator.

OBSERVATOR. Despre oameni. Știrile așa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/?hl=en

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

Citește și: De 30 de ani Antena creează ce urmează!