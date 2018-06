EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Lovitură DE TEATRU! Părinții vor fi OBLIGAȚI să meargă la ORE! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp!

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) propune introducerea Educatiei parentale in fisele de post ale cadrelor didactice, asistentilor medicali si sociali, cu 2 ore pe saptamana alocate parentingului care sa fie incluse in norma.

De asemenea, autoritatea are in vedere ca fiecare parinte sa participe la cursuri de Educatie parentala, in momentul in care copilul intra intr-un nou ciclu de invatamant.

"Sustinerea formarii si dezvoltarii competentelor parentale devine una dintre misiunile pe care statul trebuie sa si le asume, daca dorim ca educatia copiilor si tinerilor sa devina o actiune coerenta, eficienta si care sa ofere sanse egale tuturor", anunta Ministerul Educatiei.

Printre obiective se numara "includerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania a profesiei de educator parental", precum si "desemnarea unei autoritati centrale cu rol determinant in monitorizarea si evaluarea procesului de implementare a sistemului de educatie parentala".

Proiectul de strategie mentioneaza ca obiectiv si modificarea fisei de post a educatorilor, profesorilor, asistentilor medicali, psihologilor, "pentru includerea unor responsabilitati privind dezvoltarea abilitatilor si competentelor parentale ale parintilor si tinerilor ca viitori parinti".



Concret, Ministerul spune ca noile fise de post ale profesorilor, asistentilor medicali si ale asistentilor sociali care sunt implicati in educatie parentala trebuie sa contina 2 ore pe saptamana, alocate educatiei parentale, care sa fie incluse in norma.