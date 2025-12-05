Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator, azi! Numele noului primar, în direct duminică

Alegeri capitale pentru România! Află declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! Descoperă numele noului primar, în direct, duminică,pe 7 decembrie 2025.

Bucureștiul dă votul care schimbă destine politice și conturează viitorul! Duminică aflăm cine va ocupa fotoliul lăsat liber de Nicușor Dan. Cea mai aprinsă confruntare politică a sfârșitului de an a ajuns la finalul fazei pe declarații. În această seară, primii clasaţi în majoritatea sondajelor au venit în fața bucureștenilor pentru testul final, într-o Ediţie Specială Observator. Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță au răspuns tirului de întrebări lansate de Alessandra Stoicescu nu numai în studio, ci și în traficul infernal al Capitalei. Observator i-a dus în punctele fierbinţi ale oraşului pe care vor să-l conducă.

Ajuns în cartierul Giuleşti-Sârbi, candidatul PSD, Daniel Băluţă, a declarat că problemele locale pot fi rezolvate. „Este incredibil. Oamenii vor nişte lucruri de bun simţ. Trebuie să realizăm studiul de fezabilitate pentru treaba asta, durează în jur de şase luni de zile. Execuţia durează în jur de un an, un an şi jumătate”, susține Daniel Băluţă.

Întrebat ce tip de primar îşi doreşte să fie, Daniel Băluţă a vorbit despre îmbunătățirea vieții locuitorilor din București. „Vorbesc despre infrastructură, locuri în care ne petrecem timpul liber, şcoli, spitale, grădiniţe, tot ce înseamnă una peste alta infrastructura educaţională, medicală şi tot ce lipseşte acestui oraş, inclusiv când vorbim despre trafic. Toate acestea concură la o viaţă de calitate.”, a declarat Daniel Băluță. Referitor la transportul public din Capitală şi la integrarea acestuia cu transportul alternativ, Daniel Băluţă a explicat că este un capitol obligatoriu. „Gândiţi-vă că putem să mergem dintr-un sector în altul, putem să folosim Delta Văcăreşti, inelul perimetral al deltei, pentru a face trecerea dintr-un sector în altul. Sunt foarte multe oportunităţi, dar ele trebuie corelate cu ceea ce înseamnă restructurarea traseului rutier. (…) Ieri am dat ordinul de începere pentru M4, o rută care va face legătură între Sudul oraşului şi Nordul oraşului, avem 14 staţii de metrou şi Primăria Bucureşti reprezintă garantul că lucrările vor fi livrate la timp, ca, în şapte ani, să fie totul gata. La fel, Spitalul Marius Nasta, dar şi cu promisiunea că până în 2028 voi termina o maternitate. (…) Vreau să îi determin pe bucureşteni să înţeleagă că sunt omul potrivit pentru a pune Bucureştiul în mişcare”, a explicat Daniel Băluţă. Daniel Băluţă a explicat că a fost administrator 99% şi politician 1%, iar prioritatea este realizarea proiectelor. “Mizez pe votul tuturor alegătorilor, indiferent de convingeri, mizez pe votul tuturor bucureştenilor pentru că suma lucrurilor pe care le-am făcut este pentru noi tot, indiferent de cartierul în care locuim. (…) Pe mine nu mă interesează cine face un lucru, mă interesează să facem.” - Daniel Băluţă. Referitor la Planul Urbanistic General, Daniel Băluţă a explicat că acesta reprezintă o urgenţă. „Cred că abilităţile pe care le am, disponibilitatea de a colabora cu ONG-uri, cu factori politici, mă vor ajuta să depăşesc aceste piedici şi să avem, în sfârşit, în Bucureşti, reguli de construire. Nu se poate să blocăm totul. Din păcate, în ultimii ani, din cauza acestor măsuri, am avut un PIB substanţial redus.”, a explicat Daniel Băluţă. Candidatul PSD a vorbit și despre proiectele începute de actualul preșdinte pe care își dorește să le continue. „Planşeul Unirii, conexiunea E-V, legătura dintre Mitropolie şi Piaţa Sfânta Vineri, este un proiect iniţiat de Nicuşor Dan, când era primar”, a explicat Daniel Băluţă. „Aştept din tot sufletul să vină data de 7 decembrie şi am multe argumente pentru care consider că sunt potrivit pentru această funcţie. Am dovedit că oamenii sunt principala mea preocupare. Tocmai pentru că eu candidez pentru ei, consider că data de 7 decembrie este începutul unei noi ere pentru noi", a conchis candidatul PSD.

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a explicat, că oraşul, în acest moment, este "apăsător", iar el nu este deloc străin de problemele din trafic. „Avem investiţii, dedicăm foarte mulţi bani, sume imense, apoi nu le recepţionăm şi apoi nu le mai întreţinem. De aceea şi centrul oraşul arată foarte rău, şi pasajul Basarab, pentru că toate se degradează mult mai repede. (...) Pasajul Basarab, niciun primar nu a fost suficient de responsabil încât să încerce să îl recepţioneze. E un lucru de bun-simţ. De exemplu, eu nu pot să dau liber unor copii într-o şcoală nouă, dacă nu este recepţionată. Cine răspunde în cazul în care se întâmplă ceva?” - Ciprian Ciucu

Întrebat ce tip de primar îşi doreşte să fie, Ciprian Ciucu a explicat că planul său este să ia deciziile corecte pentru oraş. „Această experienţă pe care o am deja ca primar de sector, până la urmă, oamenilor le-a plăcut foarte mult, mi-a dat încredere pentru viitor. Voi fi primarul căruia nu îi va fi frică să îşi asume decizii. Îmi doresc un oraş în care să trăim bine, să nu fugim din el în weekend. (…) Sunt încrezător. Stau de vorbă cu oamenii şi cred că voi câştiga”, susține candidatul PNL.

Referitor la Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Bucureştiului, Ciprian Ciucu a explicat că din acesta s-a inspirat când a elaborat planurile pentru Sectorul 6. „Nu totul este realizabil, dar parţial este şi a fost lăsat la cheie. El putea fi implementat şi până acum. Tot ce trebuia să facă un Primar General era să îl autorizeze. Nu cred că în acest moment este fezabil ca într-un mandat sau chiar şi mai mult... dar de aici m-am inspirat.” - Ciprian Ciucu Evaluarea clădirilor cu risc seismic este un alt subiect pe care candidatul PNL îl consideră o prioritate. „Este fix în programul meu de guvernare, ştiu exact de unde să încep şi, mai mult, este important să începem, pentru că sunt şcoli, spitale care pot avea risc seismic. Ce este foarte important este bugetul. Conceptul de regenerare urbană ajută foarte mult, merita ca mediul privat să investească în clădiri, pentru că bugetele de Primărie şi Guvern nu ajung", a explicat Ciucu. „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. În acest moment, cred că sunt cel mai bine situat în competiţie, pe partea de centru-dreapta şi sunt sigur că, cu sprijinul altor partide, îl pot învinge pe Daniel Băluţă şi îmi doresc foarte, foarte mult să pot să duc Bucureştiul acolo unde am reuşit cel puţin parţial Sectorul 6”, a conchis Ciprian Ciucu.

Candidatul USR, Cătălin Drulă, a explicat că îşi propune să se ocupe de problema infrastructurii rutiere chiar din 2026. „Este o problemă sistemică, toate categoriile au de suferit, pietoni, biciclişti, şoferi, toţi au de suferit din problemele de proiectare”, a declarat Cătălin Drulă. "Noi avem această problemă de trafic, chiar la ora la care vorbim acum, copiii îşi pun ghetuţele, părinţii aleargă după cadouri. E o problemă de mobilitate şi cred că ea poate fi rezolvată printr-un plan de 10 ani, eu am estimat un buget de 100 de miliarde de lei. Sigur, rezultate se pot vedea şi după un an, doi ani, trei ani, dar fără astfel de investiţii ar fi mult mai greu. (…) Pistele (de biciclişti, n.r.) noi vin cu reabilitarea bulevardelor, avem un master plan VELO care are sute de kilometri, dar stăm pe planuri, pentru că nu sunt pornite licitaţiile, nu sunt fonduri. În 2026, această situaţie se va schimba.” - Cătălin Drulă.

Referitor la fluidizarea traficului din Bucureşti, Cătălin Drulă a explicat că are mai multe proiecte în vedere, pe mai multe zone, de la Nord la Sud, dar şi pentru Centura Bucureşti, pentru care vede patru benzi de circulaţie. "Cât priveşte parcările subterane, cred că trebuie să fie făcute. Este o soluţie care apare şi în alte capitale, dar cred că putem să le facem în Parteneriat Public-Privat", susține candidatul USR. „O soluţie reală pentru trafic înseamnă ca oamenii să aibă alternative eficiente”, a explicat Cătălin Drulă, făcând referire la extinderea liniilor de metrou.

Drulă a explicat că îşi doreşte să facă investiţii în tot oraşul. „Nu mai trebuie să fie o competiţie pe zone, ci acest oraş trebuie să aibă o coerenţă în evoluţia sa”, a explicat Drulă.

Referitor la degradarea clădirilor din Bucureşti, Cătălin Drulă a explicat că o clădire lăsată în paragină devine un pericol public şi aici vede două soluţii: supraimpozitarea, atunci când clădirea este lăsată să se degradeze şi ajutarea investitorilor care vor să repare aceste clădiri. "Eu am fost la toate discuţiile, contracandidaţii meu au refuzat, aş vrea să le spun oamenilor să voteze cu inima, să voteze candidatul pe care îl consideră cel mai bine calificat, să nu se gândească la calcule, la vot util, să aleagă ca acest oraş să continue pe un drum onest", a conchis candidatul USR.

