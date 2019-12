Familia Alexandrei Măceșanu, distrusă după ultimele audieri din Cazul Caracal: „Un abuz inimaginabil”

„Comunicat de presa familia Macesanu-Cumpanasu:

Modul in care procurorii DIICOT instrumenteaza cazul Alexandrei si Luizei este incalificabil. Noi, familia Macesanu/Cumpanasu am depus foarre multe documente si plangeri pentru a ajuta la aflarea ADEVARULUI. inclusiv la CSM, SIIJ si alte institutii care au competenta in cauza.

Am continuat si continuam sa propunem martori care pot aduce informatii vitale si care ne sunt refuzate constant. In ultima instanta am cerut RECUZAREA procurorilor de caz si aceasta a fost refuzata. Am depus plangere penala in Italia fata de familia Dinca. Sunt o lista nesfarsita de eforturi si acte ignorate de autoritatile romane. Am actionat intotdeauna in cadrul oferit de legea romana si vom continua sa procedam astfel in continuare.

Evolutia audierilor nesfarsite ale lui Gheorghe Dinca reprezinta o tragere de timp cu ignorarea altor martori si persoane implicate. Presupusa atitudine de ieri a rebutului social Gheorghe Dinca fata de avocatii familiei Melencu reprezinta un ABUZ inimaginabil. La fel atitudinea presupus pasiva a procurorilor DIICOT in acel context.

Ne solidarizam cu revolta avocatilor familiei Melencu chiar daca nu putem participa la evenimentul de astazi. Cu atat mai mult cu cat am cerut recuzarea procurorilor de caz si prin urmare nu ii mai recunoastem ca fiind impartiali. Teodora si Nelu, verisorii mei nu vor putea sa fie astazi prezenti si m-au rugat sa nu particip in lipsa lor, ceea ce este firesc. Nu vrem sa legitimam prin prezenta noastra existenta unor procurori de caz pe care nu ii recunoastem. Am depus 2 cereri de RECUZARE a acestora. Cerem insa FERM conducerii DIICOT sa fac publica pozitia fata de cele relatate de avocatii familiei Melencu. Avocatul nostru nu a fost prezent la audierea de ieri si nu putem sti care este adevarul. De aceea cerem imperios conducerii DIICOT sa explice si sa prezinte public modul in care s-au desfasurat audierile, eventual prin declasificarea inregistrarilor”, a fost mesajul postat, marți, la pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpănașu.