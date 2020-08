Alocațiile vor fi dublate, dar pe etape! Florin Cîțu, declarație de ultim moment! „Poate că ar trebui ca dintre parlamentari să mai doneze din venituri”

Ministrul Finanțelor a adăugat că legea ce dublează alocaţiile în 2020 este neconstituţională, deoarece a fost votată în Parlament fără să existe o sursă de finanţare.

„Nu e vorba că nu sunt bani (pentru alocaţii, n.r.), dar ar trebui să vorbim despre această lege care a dublat alocaţiile în 2020, că este o lege neconstituţională, deşi nu a atacat-o nimeni la Curtea Constituţională, pentru că a trecut prin Parlament fără să aibă sursă de finanţare.

Această lege a fost votată prin Parlament, ca şi Legea pensiilor, fără să aibă sursă de finanţare. Totuşi, chiar în situaţia în care ne aflăm astăzi, când trecem printr-o criză economică globală, în situaţia în care economia a fost închisă două luni pentru a-i ţine pe români sănătoşi, în care veniturile la buget au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%.

În acelaşi timp, tot în acest an, au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această măsură şi pe perioada vacanţei. Dar pentru acest an, eu zic că efortul de 600 de milioane de lei pentru creşterea alocaţiilor cu 20%, sunt bani care nu au fost niciodată în buget, pentru că legea a fost aprobată fără sursă de finanţare", a subliniat oficialul.

