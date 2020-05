Raed Arafat, fotografii de colecție din tinerețea secretarului de stat. Cum arăta doctorul în urmă cu 30 de ani. Lucruri mai puțin cunoscute despre fondatorul SMURD

"În momentele revoluției, Raed Arafat și-a dorit să salveze oameni. Și-a vândut mașina pe care o avea, a cumpărat una mult mai ieftină si cu diferența s-a dus in Germania. A achizitionat echipamente medicale second hand, dar înca foarte bune, de la Crucia Roșie Germana."

Raed Arafat, informații noi și răspunsuri la întrebările legate de pandemia de Covid-19

"S-a întors in România, a instalat echipamentele cumpărate cu banii lui pe mașina lui. Asa a devenit primul medic de urgență din România care salva oameni din proprie initiativa. A fost primit la Targu Mures cu mare caldura.

Când mașina lui gonea prin sate și prin oraș, oamenii spuneau :

“O vinit Arafatu’ ” . Așa numeau oamenii prima mașina de urgență operata de un doctor cu specialitatea ATI, absolvent al Facultatii de Medicina de la Cluj.

Așa s-a născut proiectul SMURD, cel mai spectaculos demers instituțional absolut nou, inexistent in comunism.

Astăzi, SMURD integrat in Departamentul pentru Situatii de Urgenta inseamna milioane de interventii din cele mai dificile si tensionate in fiecare an. Cu Pompierii, IGSU, UPU, Ambulanta. Un concept unic, de cel mai ridicat nivel european, conceput, pus pe picioare si dezvoltat de dr. Raed Arafat.

Sunt 30 de ani de cand acest om si-a facut un ideal, aici, in Romania : salvarea vietilor celor greu incercati. Are o echipa inimoasa, profesionista, dedicata in DSU formata din mii de militari, civili, medici, paramedici, asistenti, soferi, etc.

În toate sondajele de opinie, dr. Raed Arafat se afla in topul increderii populare cu cifre care-i fac pe politicieni sa crape de invidie.",scrie Radu Tudor pe blogul său.

Cine este Raed Arafat

Doctorul Raed Arafat este de origine palestiniană, dar a crescut în Siria. Doctorul mai are un frate care locuiește într-o țară europeană și o soră la Dubai, care este tot medic.

A urmat cursurile Facultății de Medicină de la Cluj, unde a fost admis.

După cum declara chiar doctorul, după terminarea facultății a vrut să emigreze în Franța, dar nu a primit viza, așa că a rămas în România.

Este pasionat de mic de medicină și și-a dorit mereu să salveze oameni. După ce în copilărie a vizionat un serial despre o echipă medicală de intervenție, și-a propus ca acesta să fie și scopul său în viață, cel de a salva oameni.

Prima injecție a făcut-o la vârsta de 14 ani, într-un spital din Nablus, un oraș din Palestina, conform informațiilor pe care însuși doctorul le-a povestit în emisiunea lui Mihai Gâdea. Tot de la această vârstă își petrecea vacanțele în sălile de operație, unde urmărea intervențiile medicilor, fiind extrem de pasionat de lucrul acesta. Pornind de aici pasiunea pentru "profesia de a salva vieți" s-a dezvoltat natural.

Doctorul Arafat nu s-a căsătorit niciodată, dar și-a dedicat întreaga viață profesiei. Din anul 2004 nu a avut niciun concediu, după cum declara chiar domnia sa.

În prezent Raed Arafat este una dintre cele mai îndrăgite personalități din România, situându-se în topul încrederii, în rândul populației, conform sondajelor de opinie recent efectuate.