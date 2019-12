Guvernul a împărţit banii pe anul viitor. Profesorii primesc marea lovitură: salariile nu vor ţine pasul cu promisiunile

Guvernul anunţă că a găsit bani pentru a plăti salarii şi pensii majorate, dar taie la sânge din fondurile pentru Sănătate. Cea mai cruntă lovitură o primesc profesorii: din cele două măriri promise anul viitor vor beneficia doar de una.

Bugetul pentru anul viitor se bazează pe venituri de 360 miliarde lei şi pe cheltuieli de 400 de miliarde de lei. carton Asta însemană că statul va cheltui mai mult decât va încasa. Iar deficitul va ajunge la 3,6%. Iată cum se vor împărţi banii.

Ministerul Muncii are cea mai mare creştere. Primeşte 10 miliarde de lei în plus. Şi este de înţeles dacă ţinem cont că, de la 1 ianuarie, trebuie să susţină majorarea salariilor din sistemul public, creşterea salariului minim şi plata pensiilor. Tot anul viitor, în septembrie, conform legii, punctul de pensie trebuie să crească cu 40 de procente. Însă, ministerul Finanţelor care răspunde de programe precum "prima casă" si "prima maşină", dar si Ministerul Mediului care finanteaza "Rabla" si "Rabla pentru electrocasnice" vor avea mai putini bani. Aşa ca nu se stie ce se va intampla cu aceste proiecte.

Pe minus este si Ministerul Agriculturii. Primeşte cu 3,1 miliarde de lei mai puţin faţă de 2019. Ştim însa ca vor fi bani pentru extinderea sistemului de irigatii şi pentru programul antigrindină. Fermierii asteapta însă veşti şi despre programul "tomata". Educatie primeste in schimb mai multi bani. Aproximativ 800 de milioane de lei în plus. Guvernul promite că va extinde proiectele privind "masa calda in scoli" si decontarea navetei pentru elevi. Şi în Transporturi se alocă 375 de milioane de lei în plus faţă de 2019. Executivul îşi propune să finanţeze proiecte precum pentru Autostrada Sibiu Pitesti sau Drumul Expres Craiova Pitesti.