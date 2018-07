Guvernul vrea AMENZI USTURĂTOARE pentru români! “Cei care încalcă legea trebuie să plătească amenzi foarte mari!"

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat vineri că situaţia deşeurilor aruncate în locuri nepermise a ajuns într-un punct în care este nevoie de acţiuni drastice, referindu-se la situaţia în care o cantitate foarte mare de PET-uri a ajuns în lacuri de acumulare, fiind adusă de apa scursă de pe versanţi.

"Lacurile de acumulare nu ţin de Ministerul Mediului. Ce ţine de Ministerul Mediului este controlul asupra tuturor celor care încalcă legea, care aruncă PET-urile fie pe albia râurilor, fie în păduri. Măsurile au fost luate încă din 2015, când am modificat Legea picnicului, când am obligat ca toate acţiunile noastre turistice să fie reglementate, iar sancţiunile au fost modificate. Chiar săptămâna aceasta am emis un Ordin de ministru prin care colegii mei de la Garda Naţională de Mediu şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, împreună cu Direcţia de Control din Ministerului Mediului, să meargă în ţară şi să vadă exact locurile în care, în urma inundaţiilor, s-au strâns astfel de deşeuri care au fost aruncate de persoane care sunt certate cu legea, astfel încât să găsim şi anumite măsuri, inclusiv de modificări legislative de înăsprire, atunci când este cazul, a acestor sancţiuni. Cei care încalcă legea trebuie să plătească amenzi foarte mari!", a spus Gavrilescu.

Ministrul Mediului a susţinut vineri o conferinţă de presă comună cu ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, în cadrul căreia s-a anunţat că România va avea un Centru de Excelenţă pentru Protecţia Mediului, sub coordonarea celor două ministere, scopul vizat de autorităţile de la Bucureşti fiind ca această nouă entitate să primească acreditarea din partea NATO şi să fie afiliată la acest organism internaţional.

Inaugurarea noului Centru este preconizată pentru data de 29 noiembrie 2018, iar costurile vor fi suportate din bugetul Fondului pentru Mediu.