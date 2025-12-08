Antena Căutare
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică

Iată ce meserie a avut primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, înainite de a se implica în politică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 14:06 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 15:05
Înainte de a se implica în politică, Ciprian Ciucu a avut o meserie obișnuită. | Hepta

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei, fiind desemnat primar general, după ce a obținut 36,16% din voturi.

Puțini dintre cei care l-au ales pe noul primar general știu ce ocupație avea Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică.

Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei

Ciprian Ciucu se bucură acum de un succes enorm după ce, din primar al sectorului 6 a ajuns acum să fie primarul general al Capitalei. Înainte de a se implica în politică, Ciprian Ciucu a avut o meserie obișnuită.

Domeniul în care activa acesta nu este cu mult diferit de cel în care activează acum. Înainte să fie primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu a fost comentator politic la o publicație și jurnalist la alte două ziare de renume din România, potrivit Wikipedia.

Chiar dinainte să intre în politică, Ciprian Ciucu a cochetat încă de la începutul carierei sale cu acest domeniu și a fost implicat chiar și în administrație publică.

Potrivit declarației de avere din 2024 a primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu deține un teren de 500 mp în Ilfov și un teren agricol de 5.000 mp în Argeș cumpărat în 2011.

El și soția sa Cristina Simona Ciucu dețin un teren agricol de aproximativ 5.000 mp în Podu Dâmboviței și un teren intravilan de 500 mp în Ordoreanu, care a fost moștenit în 2028.

Candidatul la Primăria Capitalei a mai declarat că deține două apartamente în București, unul de 34 mp, cumpărat în 2004 și unul de 61 mp, pe care l-a cumpărat în 2010 și îl are în coproprietate cu soția lui.

Cei doi soți mai dețin la comun un automobil marca Renault din 2023 achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare. Ciprian Ciucu are mai multe conturi deschise între 2003 și 2023 cu solduri de aproximativ 17.000 euro și 50.000 lei. De asemenea, el are și două fonduri de investiții cu o valoare cumulată de 40.000 lei.

El are un credit bancar de 46.303 euro, dar și împrumuturi personale oferite mai multor persoane fizice care însumează peste 200.000 lei. La venituri, Ciprian Ciucu a declarat salariul de primar de 214.810 lei și chirii în valoare de 2.880 euro. În același timp, soția sa are un venit raportat de 89.360 lei ca manager financiar în cadrul Asociației Centrul Român pentru Politici Europene.

Ciprian Ciucu și soția lui, Cristina Simona Ciucu, au împreună un copil. Noul primar general al Capitalei este o fire discretă și preferă să-și păstreze viața personală departe de ochii presei. Tocmai de aceea, nu postează pe rețelele de socializare imagini cu soția sau copilul lor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

