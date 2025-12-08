Antena Căutare
Home News Social Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei și va ocupa funcția de primar general.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 09:37 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 11:24
Galerie
Ieri au avut loc alegerile pentru primăria Capitalei, iar Ciprian Ciucu a câștigat cu 36,16%. | Hepta

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei în urma voturilor primite de bucureșteni pe 7 decembrie 2025, la alegerile pentru desemnarea primarului general.

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegeriele de pe 7 decembrie 2025

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 ani, a făcut deja primele declarații despre mandatul său pe următorii doi ani. Rezultatele finale au fost afișate, iar Ciprian Ciucu a obținut 36,16% din voturile bucureștenilor, adică 211.562 din voturi, mai mult decât o arătau sondajele.

Citește și: Mesajul dur transmis de primarul Ciucu pentru părinții din Sectorul 6! Ce cuvinte dure a avut la adresa lor, fără pic de reținere

Articolul continuă după reclamă

Pe locul doi în clasament în funcție de numărul de voturi primite de la votanți s-a aflat Daniel Băluță cu 26,3% din voturi.

Noul primar al Capitalei Ciprian Ciucu a făcut deja primele declarații după victoria obținută și i-a mulțumit și premierului Ilie Bolojan pentru sprijin.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor și celor care m-au susținut în această campanie. Vreau, în primul rând, să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București și multe proiecte de implementat.

Așa cum am spus în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să rămână pe termen lung și să-și poată pune în aplicare viziunea.

Citește și: „Pe urmele lui Nicușor Dan” – A treia confruntare în biroul Primarului General. Prioritățile lui Ciprian Ciucu pentru Capitală

A fost o campanie grea, în care m-am concentrat să transmit mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de sector și despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor. Cred că acesta a fost, în mare parte, secretul succesului.

Mai sunt multe de făcut. Sunt oameni în secții, și fac un apel către aceștia să fie foarte atenți la numărarea voturilor, mai ales la ștampilă, pentru că, așa cum ați văzut, se imprimă inclusiv pe verso și sper să nu avem probleme din acest motiv.

Vreau să îi mulțumesc, în primul rând, domnului președinte Ilie Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul campaniei că nu o să-l fac de râs și am dus o campanie demnă”, a declarat noul primar al Capitalei.

Primarul Ciprian Ciucu are planuri mari pentru primăria Capitalei și își propune să ocupe funcție de primar general pentru o perioadă mai lungă de timp pentru că vrea să poată duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le are în plan.

colaj ciprian ciucu
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru Ciprian Ciucu. Ce se întâmplă cu buletinele de vot

(P) Gesturile care apropie românii la distanță: tot mai multe flori sunt trimise din diaspora către cei dragi din țară...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Antena 3 Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
SpyNews Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
(P) 7 idei de amenajare minimalistă: elementele-cheie care schimbă complet o încăpere
(P) 7 idei de amenajare minimalistă: elementele-cheie care schimbă complet o încăpere
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x