Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei și va ocupa funcția de primar general.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei în urma voturilor primite de bucureșteni pe 7 decembrie 2025, la alegerile pentru desemnarea primarului general.

Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegeriele de pe 7 decembrie 2025

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 ani, a făcut deja primele declarații despre mandatul său pe următorii doi ani. Rezultatele finale au fost afișate, iar Ciprian Ciucu a obținut 36,16% din voturile bucureștenilor, adică 211.562 din voturi, mai mult decât o arătau sondajele.

Pe locul doi în clasament în funcție de numărul de voturi primite de la votanți s-a aflat Daniel Băluță cu 26,3% din voturi.

Noul primar al Capitalei Ciprian Ciucu a făcut deja primele declarații după victoria obținută și i-a mulțumit și premierului Ilie Bolojan pentru sprijin.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor și celor care m-au susținut în această campanie. Vreau, în primul rând, să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București și multe proiecte de implementat.

Așa cum am spus în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să rămână pe termen lung și să-și poată pune în aplicare viziunea.

A fost o campanie grea, în care m-am concentrat să transmit mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de sector și despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor. Cred că acesta a fost, în mare parte, secretul succesului.

Mai sunt multe de făcut. Sunt oameni în secții, și fac un apel către aceștia să fie foarte atenți la numărarea voturilor, mai ales la ștampilă, pentru că, așa cum ați văzut, se imprimă inclusiv pe verso și sper să nu avem probleme din acest motiv.

Vreau să îi mulțumesc, în primul rând, domnului președinte Ilie Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul campaniei că nu o să-l fac de râs și am dus o campanie demnă”, a declarat noul primar al Capitalei.

Primarul Ciprian Ciucu are planuri mari pentru primăria Capitalei și își propune să ocupe funcție de primar general pentru o perioadă mai lungă de timp pentru că vrea să poată duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le are în plan.

