I-a oferit femeii care stătea lângă el în avion o sumă imensă de bani pentru a face un lucru ieșit din comun. Cum a reacționat ea

Steve Kirsch, un milionar din Silicon Valey a povestit o întâmplare interesantă din avion. Bărbatul a povestit pe o platformă de socializare că se afla lângă o domnă în avion și pentru că purta mască de protecție s-a gândit să-i facă o ofertă pentru a-și da jos masca.

Cum a reacționat femeia de lângă el când a auzit cerința bizară a milionarului

Bărbatul care a dat lovitura în Silicon Valey a catalogat-o pe femeia care stătea lângă el în avion drept „înfiorătoare”. El a mai scris că a fost șocat să vadă că deși i-a făcut o ofertă generoasă femeii, aceasta nu a aceptat-o.

„Sunt la bordul unui zbor Delta chiar acum. Persoana care stătea lângă mine la clasa întâi a refuzat 100.000 de dolari să-și scoată masca pentru tot zborul. Fără glumă. Asta după ce i-am explicat că nu funcționează. Ea lucrează pentru o companie farma”, a scris el în mediul online, potrivit Mirror.

El le-a mai povestit urmăritorilor săi că inițial i-a oferit femeii suma de 100 de dolari. Simion Kirsch a fost acuzat în timpul pandemiei că a răspândit informații false privind virusul. Mai mult decât atât, el a subliniat în mediul online că a încercat să-i explice pasagerei de lângă el că se poate infecta în timp ce-și scoate masca pentru a mânca sau pentru a bea apă, moment în care femeia ar fi avut o reacție „nepotrivită”.

„Și-a scos masca imediat ce micul dejun a fost servit. Pentru că toată lumea știe că nu te poți infecta în timp ce mănânci.Poate data viitoare voi sta lângă cineva care avea un cont la Silicon Valley Bank”, a mai scris el.

Internauții care au citit postarea au glumit despre această întâmplare scriind în comentarii: „Ai avut cei $100.000 de dolari în numerar? Dacă nu, sună ca un nebun. Cum să ai încredere că vei plăti?”, „Probabil ea a crezut că nu ai nici măcar 5 dolari”.

Bărbatul a mai oferit bani și altor persoane, iar internauții l-au taxat dur: „Aș avea nevoie de un minim de $ 5million numerar în mână”

Potrivit Mirror, nu este prima dată când bărbatul le face astfel de oferte pasagerilor și aceștia refuză. Cu trei zile înainte, el a scris pe Twitter că două persoane au refuzat cereri similare.

„I-am întrebat pe oamenii care stau lângă mine în avion dacă le-aș plăti $10.000 de dolari, și-ar scoate masca pe durata zborului? Ambele au refuzat oferta. Poate ar trebui să dau $100.000 de dolari data viitoare?”, a scris el.

„Îți faci un obicei din a oferi bani femeilor la întâmplare pentru a îndepărta învelișurile de pe corpul lor în aer?”, „Facturile mele de spitalizare după infectarea cu COVID au ajuns la peste $300.000 (inclusiv ambulanța aeriană $80.000, deoarece spitalele locale erau pline), plus pierderea clienților / veniturilor, leziuni pulmonare, invaliditate continuă, cheltuieli de recuperare / sprijin etc. - Aș avea nevoie de un minim de $ 5million în numerar în mână”, „Am purtat o mască în avion am luat COVID. Am deja o lungă perioadă de timp. Facturile mele de terapie fizică râd de cei 10.000 de dolari ai tăi”, au fost o parte dintre comentariile scrise de internauți în mediul online.

