Imaginea în care Alexandra Măceșanu apare alături de Ștefan Bănică a devenit virală: "Sunt revoltat!"

O imagine în care apar împreună artistul Ștefan Bănică și Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani, ucisă în Caracal, a devenit virală pe internet. Alexandra iubea muzica și făcea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare.

Pe când avea doar 12 ani, adică în urmă cu trei ani, l-a întâlnit pe artist la Alba Iulia, acolo unde se afla alături de trupa de dansuri populare din care făcea parte.

”Am facut multe poze la viata mea, dar, cand am vazut aceasta fotografie, cu aceasta copila, Alexandra Macesanu, de care nu stiam, poza facuta, se pare, acum 3 ani la Alba Iulia, mi s-a strans inima cat un purice. Ce s-a intamplat la Caracal e o tragedie de proportii. Sunt revoltat, ca majoritatea dintre voi, am un sentiment profund de indignare cu neputinta si amaraciune ca traiesc intr-o tara in care ura, hotia, prostia, coruptia nu mai au nici o limita. Oare cate cazuri "Alexandra", "Luiza", "Colectiv" vor mai fi, ca sa ne trezim si sa schimbam ceva real?!”, a spus artistul, pe pagina lui de Facebook.

Fotografia cu cei doi a emoționat o țară întreagă, mii de internauți susținând că este încă o dovadă că Alexandra era un copil cuminte și respectuos, așa cum a dovedit-o atunci când a sunat la 112.

Alexandra Măceșanu a fost răpită, violată, ucisă și arsă într-un butoi de Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal. Bărbatul a recunoscut fapta, iar confirmarea a venit din testele ADN care au arătat că rămășitele găsite în locuința lui Dincă îi aparțin Alexandrei.