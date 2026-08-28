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Începe BIAS 2026: Cum va arăta programul oficial. Cerul Capitalei devine scena celui mai mare spectacol aviatic al anului

BIAS 2026 începe la București. Vezi programul spectacolelor aeriene, demonstrațiile pregătite pentru public și orele de acces la Aeroportul Băneasa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 11:27 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 11:50
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Începe BIAS 2026: Cum va arăta programul oficial. Cerul Capitalei devine scena celui mai mare spectacol aviatic al anului | Hepta
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Unul dintre cele mai așteptate spectacole ale anului este aproape gata să înceapă. După zile întregi de pregătiri și repetiții, cerul Capitalei se va transforma, timp de două zile, într-o adevărată scenă pentru unele dintre cele mai spectaculoase demonstrații aviatice. Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, cunoscut drept BIAS 2026, îi așteaptă pe pasionații de aviație cu un program spectaculos și numeroase momente speciale.

Începe BIAS 2026: Cum va arăta programul oficial

Evenimentul reunește și în acest an peste 200 de participanți, militari și civili, din România și din străinătate. Publicul va putea admira formații de acrobație aeriană, aeronave militare, avioane de luptă și demonstrații spectaculoase desfășurate pe cerul Bucureștiului. Intrarea la eveniment este liberă.

Programul începe vineri, când publicul este așteptat, începând cu ora 14:30, la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Cei prezenți vor putea urmări zborurile de antrenament ale unora dintre cele mai spectaculoase formații și aeronave care participă la BIAS 2026.

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Tot de la ora 14:30 vor fi deschise și zonele de expoziție, unde vizitatorii vor avea ocazia să descopere mai multe despre lumea aviației. Înainte de începerea programului aerian, autoritățile vor desfășura, de la ora 13:00, și un exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă.

Cerul Capitalei devine scena celui mai mare spectacol aviatic al anului

Accesul publicului va fi permis vineri între orele 14:30 și 18:30, însă adevăratul spectacol va continua și sâmbătă. În cea de-a doua zi a evenimentului, porțile se vor deschide încă de la ora 08:00, iar accesul va fi permis până la ora 21:00.

Ceremonia oficială de deschidere este programată sâmbătă, între orele 09:45 și 10:00. Începând cu ora 11:00, publicul va putea urmări o serie de demonstrații aeriene, exerciții tactice și zboruri în formație.

Forțele Aeriene Române vor deschide seria marilor demonstrații cu exerciții tactice și evoluții spectaculoase pe cer. De asemenea, publicul va putea urmări aeronave militare de luptă și formații de acrobație aeriană, într-un program care promite momente impresionante pentru toate vârstele.

Organizatorii atrag însă atenția că programul evoluțiilor aeriene poate suferi modificări, în funcție de condițiile meteorologice și de situațiile operative.

Finalul BIAS 2026 va fi unul spectaculos. După demonstrațiile aeriene, publicul va avea parte de un show de drone și de un foc de artificii. Între orele 21:00 și 22:00 este programat și un concert, care va marca încheierea ediției din acest an.

Timp de două zile, Aeroportul Băneasa va deveni punctul de întâlnire al pasionaților de aviație, dar și al tuturor celor care vor să urmărească de aproape unul dintre cele mai impresionante spectacole organizate anual în Capitală.

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