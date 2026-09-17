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Cine sunt Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsan. Cuplul care vrea să trăiască aventura vieții la Power Couple, sezonul 4

Sebastian Coțofană și Bianca Hîrsan intră în Power Couple, sezonul 4. Sunt împreună de șapte ani și vor să descopere cât de puternică este relația lor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 18:54 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 18:59
Cine sunt Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsan. Cuplul care vrea să trăiască aventura vieții la Power Couple, sezonul 4 | Antena 1
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Nouă cupluri de vedete sunt pregătite pentru cea mai tare aventură a vieții lor – Power Couple, sezonul 4! Printre perechile care au acceptat provocarea se numără Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsan. Cei doi formează un cuplu de șapte ani și se pregătesc să intre pentru prima dată împreună într-un format de televiziune.

Cine sunt Sebastian Coțofană și Bianca Hîrsan

Sebastian Coțofană este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din România și este, de asemenea, creator de conținut. De-a lungul timpului, acesta și-a construit o comunitate importantă în mediul online, fiind cunoscut pentru stilul său direct, umorul și proiectele în care s-a implicat.

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De cealaltă parte, Bianca Hîrsan are un profil profesional diferit. Ea este inginer medical și preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața personală. Tocmai de aceea, participarea la Power Couple reprezintă pentru ea o ieșire importantă din zona de confort. Cei doi sunt împreună de șapte ani, iar acum vor avea ocazia să vadă cum funcționează relația lor într-un context complet diferit de cel de acasă.

La bine și la greu – așa începe orice poveste de dragoste! Amintirile apar prin aventuri trăite în doi, iar cea mai puternică provocare vine atunci când ieși din zona de confort și când îți repeți că nu există nu se poate. Cu aceste gânduri pornesc la drum cuplurile care vor participa în cel de-al patrulea sezon Power Couple!

Show-ul se apropie de startul filmărilor, în locația deja cunoscută, din Malta și va putea fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cuplul care vrea să trăiască aventura vieții la Power Couple, sezonul 4

Sebastian Coțofană, unul dintre cei mai cunoscuți radio hosts din țară și creator de conținut și iubita lui, Bianca Hîrsana, inginer medical, sunt într-o relație de șapte ani și participă pentru prima dată împreună într-un format de televiziune!

”Sunt nerăbdător pentru participarea la Power Couple pentru că îmi oferă ocazia de a fi alături de Bianca într-un context competițional, postură în care nu ne-am mai aflat până acum. Am mai jucat volei, board games sau squash împreună, dar niciodată nu am făcut echipă într-un ´meci oficial´. Și sunt convins că ne vom înțelege din priviri, așa cum se întâmplă și în viața de zi cu zi. Eu știu ce pot, îmi cunosc și limitele, dar abia aștept să o descopăr pe Bianca aici, pentru că mereu mă surprinde cu abilități nebănuite, în funcție de context. De asemenea, îi sunt recunoscător că a acceptat să venim, pentru că ea, spre deosebire de mine, este discretă în ceea ce privește viața ei personală și, numai faptul că este aici, pentru mine este o dovadă de susținere și loialitate. Dați-vă la o parte că vine echipa SeBianca!”, spune Coțofană!

De cealaltă parte, Bianca a adăugat: ”Am intrat în Power Couple din dorința de a trăi o aventură complet diferită și de a ne testa ca echipă într-un mediu pe care nu-l poți replica în viața de zi cu zi. Pentru mine este și o oportunitate uriașă de a mă cunoaște pe mine mai bine, să văd cum reacționez în situații limită și ce resurse pot descoperi când sunt scoasă din zona de confort. Să particip alături de partenerul meu va fi o experiență extrem de intensă pentru ca el este omul în care am cea mai mare încredere, dar și cel cu care ies cele mai mari scântei din încăpățânare sau când suntem sub presiune. Cel mai mult mă sperie emoțiile uriașe de dinaintea fiecărei probe, probele la înălțime și toate felurile de insecte, însă abia aștept să vedem cum gestionăm totul în doi și să ne bucurăm din plin de această aventură”.

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Pentru Sebastian și Bianca, participarea la Power Couple va fi, așadar, mai mult decât o competiție. După șapte ani de relație, cei doi vor avea ocazia să descopere noi laturi ale iubirii lor și să vadă cât de bine reușesc să comunice atunci când presiunea, emoțiile și provocările fizice își spun cuvântul.

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