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Andreea Perju, decizie radicală după doi ani și jumătate. „Am investit enorm”. Ce capitol din viața ei a închis

Andreea Perju își schimbă radical viața după doi ani și jumătate. Mesajul criptic al actriței ascundea o decizie importantă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 10:11 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 10:12
Andreea Perju, decizie radicală după doi ani și jumătate. „Am investit enorm”. Ce capitol din viața ei a închis | Antena 1
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Andreea Perju a luat o decizie radicală după doar doi ani și jumătate. Actrița a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a explicat că în viața ei urmează să aibă loc o schimbare importantă.

Andreea Perju, decizie radicală după doi ani și jumătate

Deși, la început, mesajul pe care l-a transmis fanilor a fost unul criptic, Andreea a dezvăluit ulterior despre ce este vorba și a mărturisit că se desprinde de un proiect în care a investit enorm, atât financiar, cât și emoțional.

Actrița și-a început mesajul printr-o reflecție despre momentele în care oamenii sunt nevoiți să ia totul de la capăt și să se desprindă de anumite etape din viața lor.

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„Periodic ne «strângem» viața în cutii. Toate cutiile duc cu ele emoții, amintiri, bucăți din noi. Că despachetăm sau împachetăm, cutiile sunt pline de încărcături personale, iar ele habar n-au. Pentru că, la finalul zilei, cutiile sunt doar un mijloc de transport”, a scris Andreea Perju în descrierea postării de pe Instagram.

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Ce capitol din viața ei a închis

Mesajul i-a făcut pe cei care o urmăresc să se întrebe ce urmează să se schimbe în viața actriței. Ulterior, Andreea a explicat că se află în fața unei despărțiri dificile: renunță la restaurantul Arezzo Italian, proiect în care a pus mult suflet și în care a crezut timp de doi ani și jumătate.

Actrița a recunoscut că decizia nu a fost una ușoară, mai ales pentru că localul a reprezentat mai mult decât o simplă afacere. Pentru ea, Arezzo a însemnat o perioadă importantă din viață, în care a investit timp, energie, bani și, mai ales, o parte din sufletul său.

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„Îmi strâng amintirile și lucrurile din ce a însemnat Arezzo Italian timp de doi ani și jumătate – o locație în care am investit enorm, dar cea mai prețioasă investiție a fost o bucățică din sufletul meu. Am crezut în locația asta, dar ceva m-a ținut blocată. M-am încăpățânat să nu-mi ascult instinctul de la început, care îmi spunea «mai așteaptă», și am dat înainte”, a mărturisit actrița.

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Andreea Perju privește însă această experiență și ca pe o lecție. Chiar dacă recunoaște că lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit, actrița spune că uneori alegerile mai puțin inspirate fac parte din drumul către evoluție.

„Probabil și asta e frumusețea vieții, că nu facem doar alegeri fericite, o mai dăm și-n bară pentru a putea să evoluăm”, a mai transmis ea.

Chiar dacă despărțirea de Arezzo vine cu emoții și amintiri puternice, Andreea spune că încheie această etapă cu recunoștință pentru tot ceea ce a trăit și pentru oamenii pe care i-a întâlnit pe parcurs.

Actrița pare pregătită să lase în urmă acest capitol și să facă loc unor noi începuturi. Iar concluzia mesajului său este una care vorbește despre schimbare și despre curajul de a merge mai departe: „Pentru a deschide o fereastră e nevoie să închizi o ușă”.

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