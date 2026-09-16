Raluca Dumitru, afectată de moartea Mădălinei Apostol. Ce a dezvăluit despre ea: „Mai avea multe de făcut…”

Raluca Dumitru, mărturii dureroase după moartea Mădălinei Apostol. Ce spune fosta asistentă TV despre prietena sa și ultima lor perioadă.

Raluca Dumitru a oferit un interviu emoționant despre buna sa prietenă, Mădălina Apostol. Fosta asistentă TV este profund afectată de pierderea acesteia și, în exclusivitate pentru Spynews, a făcut mai multe dezvăluiri despre relația pe care au avut-o, dar și despre ultimele amintiri pe care le păstrează cu regretata vedetă.

Raluca Dumitru, afectată de moartea Mădălinei Apostol

Raluca Dumitru, fostă asistentă TV la Antena Stars, încă încearcă să proceseze pierderea suferită. Deși s-a retras din televiziune, aceasta a continuat să rămână conectată cu urmăritorii săi din mediul online. Moartea Mădălinei Apostol a readus-o în atenția publicului, iar Raluca a vorbit cu multă durere despre dispariția prietenei sale.

Fosta asistentă TV a descris-o pe Mădălina drept un om generos, care era mereu gata să îi ajute pe cei din jur și care, de multe ori, își punea propriile nevoi pe ultimul loc.

Articolul continuă după reclamă

„O pierdere foarte mare. Un om minunat. Un om cu un suflet mare, care nu trebuia să plece. Mai avea foarte multe de făcut. Un om care nu știa să spună nu. A fost mereu lângă toată lumea. A împărțit o farfurie de mâncare și persoanelor pe care nu le știa. Ea a fost acolo pentru fiecare și poate că noi nu am fost acolo pentru ea, când avea nevoie, pentru că nu am știut absolut nimic”, a declarat Raluca Dumitru la Spynews TV Live.

Citește și: EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâmplat

Ce relație au avut Raluca Dumitru și Mădălina Apostol

Raluca Dumitru a povestit că ea și Mădălina Apostol au avut o relație apropiată, mai ales înainte ca aceasta din urmă să se stabilească peste Ocean. Cele două obișnuiau să se întâlnească des și să petreacă timp împreună.

După plecarea Mădălinei în America, legătura dintre ele nu a dispărut, însă întâlnirile și discuțiile au devenit mai rare. Raluca spune că își dorește să păstreze în suflet doar amintirile frumoase pe care le are alături de prietena sa.

Citește și: Mădălina Apostol și Nick Rădoi nu mai formau un cuplu de cel puțin un an și jumătate. Ce au dezvăluit apropiații lor

„Până să plece în America ne vedeam mereu. Când a plecat am vorbit mai rar, dar cât a fost în România, noi ne vedeam, vorbeam. Vreau să rămână în sufletul meu doar cu amintiri frumoase și cred că de acolo de sus va avea grijă de noi în continuare. Mi-ar fi plăcut să ne vedem la o masă cu ea, să ne distrăm, să râdem, să plângem, dar nu aici”, a mai spus Raluca Dumitru.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Sicriul Mădălinei Apostol este depus la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii, București, pe Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului, unde familia, prietenii și apropiații își pot lua rămas-bun de la ea. Înmormântarea va avea loc joi, potrivit declarațiilor făcute de fiul acesteia, Tony.

Pentru cei care au cunoscut-o, zilele acestea sunt marcate de durere și de amintirile unei femei despre care apropiații spun că a fost mereu prezentă pentru cei din jurul său.