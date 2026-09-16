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Ce este și cum se practică disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi

La prima vedere, disc golful poate părea un joc simplu: iei un disc, îl arunci și încerci să-l duci cât mai aproape de țintă. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 10:27 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 10:29
Ce este și cum se joacă disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi | https://www.discgolf.ro/en
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Este un sport în care contează precizia, forța, anduranța, strategia și, poate cel mai important, capacitatea de a rămâne concentrat atunci când o aruncare nu iese așa cum ți-ai imaginat.

Ce este și cum se joacă disc golf

Pe scurt, regulile de joc seamănă cu golful clasic. Numai că, în locul crosei și al mingii, jucătorii folosesc discuri zburătoare de plastic, similare cu frisbee, iar în locul găurii există un coș metalic cu lanțuri. Obiectivul este să termini fiecare gaură cu cât mai puține aruncări, iar după fiecare aruncare, următoarea se face din locul în care discul s-a oprit.

Un traseu poate avea nouă sau 18 găuri, iar o rundă completă pentru a le parcurge durează 1-2 ore. La nivel mondial este un sport practicat de milioane de jucători, fiind cel mai bine dezvoltat în SUA, locul sau de origine, dar și în țările scandinave si baltice.

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Un sport care poate fi practicat aproape oriunde

Unul dintre lucrurile care fac disc golful interesant este tocmai accesibilitatea lui. Poți găsi un traseu într-un parc, într-o pădure sau într-un spațiu verde, sau poți sa te antrenezi oriunde găsești un spațiu generos de aruncare, iar pentru primele încercări este suficient chiar și un singur disc. Site-ul Disc Golf Romania recomandă, de altfel, exact acest lucru celor care vor să încerce sportul: găsești un traseu, împrumuți sau cumperi un disc și începi să arunci. În România, povestea este încă una la început.

Comunitatea Disc Golf Romania spune că a început să construiască această mișcare în 2021, antrenandu-se pe un teren de fotbal, în timp ce primul traseu românesc, la Odorheiu-Secuiesc, a fost construit în 2023. De atunci, sportul a început să capete tot mai multă vizibilitate și mai mulți adepti, iar Bucureștiul a devenit unul dintre punctele importante ale comunității.

Cel mai bun exemplu este Parcul Verdi din Floreasca, unde există un traseu permanent cu nouă coșuri, realizat cu sprijinul municipalității.

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Accesul este liber, iar locul a devenit un punct de întâlnire pentru cei care vor să joace, să învețe sau pur și simplu să urmărească acest sport. Conform Disc Golf Romania, traseul din Verdi a devenit și o destinație populara pentru turistii străini în Bucuresti care sunt practicanti ai acestui sport.

De la o activitate relaxată la competiții internaționale

Disc golful poate fi o activitate foarte relaxata. Poți ieși cu prietenii sau familia în natura, te plimbi, vorbești, arunci câteva discuri și te bucuri de timpul petrecut afară. Dar, în același timp, există și o latură competitivă bine dezvoltată. PDGA, organizația internațională care guverneaza acest sport cu un sistem de turnee și ratinguri, iar competițiile sunt împărțite pe categorii de vârstă, gen și nivel. Pentru un jucător aflat la început, diferența dintre o aruncare bună și una foarte bună poate părea mică. La nivel competițional însă, fiecare detaliu contează.

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Există mai multe tipuri de discuri – puttere, midrange, fairway drivere și distance drivere – fiecare având propriul comportament în zbor, iar jucătorii seriosi poarta cu ei chiar și 15-20 de discuri pentru a avea opțiuni complete de abordare pentru fiecare gaura de pe traseu. România începe să intre și ea în această poveste.

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Comunitatea locală participă la competiții internaționale, iar în 2026 țara noastră a participat pentru prima dată la Campionatul Mondial pe echipe. Tot în acest an, mai precis chiar în acest sfârșit de săptămână ( 18 septembrie – 20 septembrie) Bucureștiul găzduiește Bucharest Open, turneu PDGA, cu Verdi Park și Clubul Diplomaților ca spații de joc.

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Există divizii pentru avansati cât și pentru începători, fiind inscrisi jucători din Bulgaria, Ucraina, Olanda, Danemarca, SUA, Canada, și, bineînțeles, Romania. Accesul spectatorilor este gratuit, iar aceștia pot sa urmărească turneul fie de pe margini, fie urmărind pe traseu un grup de jucători.

Poate că acesta este și farmecul disc golfului: poți să-l privești ca pe o simplă plimbare cu prietenii sau să ajungi, pas cu pas, într-o competiție internațională. Nu îți cere să fii sportiv de performanță de la prima aruncare. Îți cere doar un disc, puțină răbdare și disponibilitatea de a mai încerca o dată atunci când prima aruncare nu ajunge unde ai vrut.

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