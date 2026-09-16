Teodora Stoica trece prin clipe cumplite după o pierdere care a lăsat un gol imens. Ce s-a întâmplat la doar o săptămână și de ce a simțit că trebuie să plece.

Fiica lui Meme Stoica, mărturisire dureroasă după pierderea care i-a schimbat viața: „Nu știu cum o să arate viața mea de acum” | Instagram

Teodora Stoica trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut o ființă extrem de importantă pentru ea. La doar o săptămână de la momentul care i-a schimbat viața, fiica lui Meme Stoica a simțit că nu mai poate rămâne în locurile în care amintirile o copleșeau.

Fiica lui Meme Stoica, mărturisire dureroasă după pierderea care i-a schimbat viața

Teodora a șters aplicațiile de social media, și-a luat primul bilet și a plecat din țară. Nu a știut exact ce caută și nici de ce simte nevoia să fugă, însă știa că avea nevoie să se îndepărteze pentru o perioadă de tot ceea ce îi amintea de pierderea suferită.

„Nu știam exact ce caut sau de ce fug. Știam doar că nu mai puteam să rămân acolo, într-un loc în care tu nu mai erai”, a povestit Teodora.

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A ajuns la Londra, unde s-a întâlnit cu cel mai bun prieten al său și cu Lana, o ființă care îi era, la rândul ei, foarte apropiată de suflet. Prezența acesteia a făcut-o să caute asemănări cu cea pe care tocmai o pierduse.

Teodora a povestit că observa în Lana privirea și gesturile care îi aminteau de ființa căreia i-a dus dorul și că, pentru câteva momente, încerca să găsească în ea o urmă a celei care nu mai era.

Cum a încercat Teodora Stoica să fugă de durere

Pentru a-și ocupa timpul și pentru a nu rămâne singură cu gândurile, Teodora a început să meargă mult. A explicat că mersul a devenit aproape un mecanism prin care încerca să se țină departe de realitate.

Oricât ar fi încercat însă să se îndepărteze, durerea revenea de fiecare dată când se oprea. Teodora spune că, în loc să devină mai ușoară, suferința pare să fie tot mai greu de dus pe măsură ce trec zilele.

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„Fiecare zi care trece doare mai tare. Pentru că e încă o zi fără tine”, a mărturisit ea.

Pierderea care a lăsat un gol uriaș: „Viața mea s-a împărțit în două”

Abia în mijlocul mărturisirii sale, Teodora vorbește despre persoana care i-a fost alături timp de 13 ani: câinele său, Roată.

Pentru ea, patrupedul nu a fost doar un animal de companie, ci parte din familie și una dintre cele mai importante prezențe din viața sa. După moartea lui, Teodora spune că simte că existența sa s-a împărțit în două perioade: viața în care îl avea și cea în care trebuie să învețe să trăiască fără el.

„Cred că ce n-am luat în calcul e că viața mea s-a împărțit acum în două: eu cu tine și eu fără tine”, a scris Teodora.

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Fiica lui Meme Stoica a recunoscut că încă nu știe cine este în această nouă etapă a vieții și că lucrurile mici, care înainte îi aduceau bucurie, nu mai au aceeași însemnătate.

Ce a impresionat-o după moartea patrupedului

În toată această perioadă, Teodora a descoperit și cât de mult a însemnat relația ei cu Roată pentru oamenii din jur. A primit numeroase mesaje de la persoane care i-au urmărit povestea și care i-au spus că legătura dintre cei doi le-a schimbat și lor felul în care își privesc animalele de companie.

Unii oameni i-au povestit că și-au luat un câine după ce au văzut cât de fericită era Teodora alături de patrupedul ei. Alții au început să își ia animalele mai des cu ei sau să le acorde mai mult timp și mai multă atenție.

Acest lucru a emoționat-o profund. Teodora spune că abia acum își dă seama cât de departe a ajuns iubirea lor și câți oameni au văzut în relația lor ceva ce și-ar fi dorit să trăiască.

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Acum, Teodora încearcă să găsească o modalitate de a merge mai departe. Spune că unul dintre lucrurile care au ajutat-o a fost să vorbească despre ceea ce simte și să nu păstreze durerea doar pentru ea.

Fiica lui Meme Stoica recunoaște că nu i-a fost niciodată ușor să vorbească despre emoțiile sale, însă acum simte că are nevoie să vorbească despre Roată, despre dor și despre tot ceea ce trăiește.

La finalul mesajului, fiica lui Meme Stoica a mărturisit că nu știe cum va arăta viața ei de acum înainte, însă știe că cei 13 ani petrecuți alături de patruped vor rămâne pentru totdeauna o parte importantă din povestea sa.