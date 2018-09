Începe școala cu vești bune pentru zeci de mii de elevi! Anunțul făcut de autorități în urmă cu puțin timp

Peste 35.000 de şcolari şi preşcolari din Vrancea vor beneficia, încă din prima zi a anului şcolar 2018 -2019, de programul "Lapte şi corn", potrivit Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea.

"Începând cu prima zi a anului şcolar, vor fi distribuite în şcoli şi grădiniţe produse de panificaţie şi produse lactate pentru un număr de 35.617 elevi şi preşcolari", a declarat purtătorul de cuvânt al CJ Vrancea, Mihaela Gârleanu.

Potrivit sursei citate, CJ Vrancea a semnat un contract multianual pentru acest program, care este valabil şi pentru anul şcolar în curs.

"Programul Lapte şi corn se derulează în mod normal şi în acest an şcolar 2018 - 2019 în judeţul Vrancea, potrivit unui contract multianual care a fost încheiat sub forma unui acord cadru pentru o perioadă de patru ani", a declarat Mihaela Gârleanu, conform Agepres.

Introducerea gratuită de fructe şi legume în şcolile din Vrancea, conform unei hotărâri de guvern din acest an, va putea fi discutată la finele acestui an şcolar. "Contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a actului normativ îşi urmează cursul normal, până la finele perioadei contractuale. După finele acestui an şcolar urmează să se ia în discuţie introducerea noului program", a spus Mihaela Gârleanu.

Contracul "Lapte şi corn" în vigoare prevede că şcolarilor şi preşcolarilor le pot fi distribuite cornuri, batoane sau biscuiţi uscaţi, iar ca produse lactate elevii pot primi lapte de consum, lapte bătut, sana sau iaurt.