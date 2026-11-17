Un expert criminalist susține că analiza fotografiilor de la autopsie indică faptul că Jeffrey Epstein nu s-ar fi sinucis.

Ce a descoperit un expert după ce a analizat autopsia lui Jeffrey Epstein | Gettyimages, ProfiMedia

Un expert criminalist a declarat că, în opinia sa, moartea infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, survenită în închisoare, a fost rezultatul unei crime, nu al unei sinucideri.

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Ce a descoperit un expert după ce a analizat autopsia

Într-un interviu acordat emisiunii Newsnight de la BBC, profesorul Michael Freeman a afirmat că, după ce a analizat dosarul întocmit de medicul legist din New York, consideră că Jeffrey Epstein a fost strangulat, cel mai probabil din spate.

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În 2019, medicul legist care a efectuat autopsia a concluzionat că leziunile lui Epstein erau compatibile cu o sinucidere și că nu existau dovezi ale unor răni de apărare, care ar fi fost de așteptat în cazul unei morți violente.

Epstein a fost găsit mort în celula sa pe 10 august 2019, la New York, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic sexual.

Dr. Barbara Sampson, medicul-șef legist la momentul efectuării autopsiei, care a stabilit că moartea lui Epstein a fost o sinucidere, a declarat anterior: „Îmi susțin ferm concluziile privind cauza și modalitatea de producere a morții domnului Epstein.”

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Michael Freeman este fost expert în stabilirea cauzei decesului pentru procurorii generali din Statele Unite ale Americii, în cazuri privind persoane care au murit în custodia Poliției, inclusiv în cazul lui George Floyd, din statul Minnesota.

Luni seară, după ce și-a prezentat concluziile la Londra, Freeman și-a făcut publice cercetarea și documentele din dosarul întocmit de medicul legist din New York.

Expertul, care nu a examinat personal cadavrul, și-a bazat concluziile pe documentele și fotografiile incluse în raportul medico-legal, puse la dispoziția sa de Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, care a susținut în permanență că acesta a fost ucis.

Freeman a precizat că analiza sa este independentă și că nu a fost plătit de Mark Epstein. Cercetarea sa nu a fost încă evaluată de alți specialiști.

În interviul acordat BBC, acesta a spus că a identificat mai multe indicii care ar sugera că Epstein a fost agresat. Printre acestea se numără o hemoragie profundă în zona umărului stâng și leziuni care par compatibile cu lovituri primite în zona feței.

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Freeman consideră că dovezile sunt cel mai bine explicate printr-o strangulare cu ajutorul unui obiect folosit ca laț, același obiect fiind utilizat ulterior, cel mai probabil, pentru suspendarea corpului de patul suprapus din celulă.

El a mai afirmat că deasupra urmei lăsate de laț pe gâtul lui Epstein par să existe urme de unghii, ceea ce „ar fi compatibil cu o strangulare, în special din spate, și cu încercarea victimei de a-și îndepărta lațul de pe gât”.

„Leziunile și modul în care a fost găsit corpul nu se potrivesc. Prin urmare, nu mai rămâne decât o singură explicație: moartea a fost rezultatul unei crime”, a declarat Freeman.

Medicul legist care a efectuat autopsia a declarat însă, în fața Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii, că leziunile lui Epstein erau mai degrabă compatibile cu o sinucidere prin spânzurare decât cu o strangulare în urma unei agresiuni. Acesta a adăugat că nu existau dovezi ale unor răni de apărare, specifice victimelor strangulării.

Freeman a mai spus că, în cazul unei anchete privind o moarte prin spânzurare în custodia autorităților, s-ar fi așteptat să existe o fotografie a corpului realizată înainte ca acesta să fie coborât.

Potrivit unei anchete a Departamentului de Justiție privind perioada petrecută de Epstein în închisoare, gardianul care l-a descoperit a cerut imediat ajutorul unui coleg, a coborât corpul acestuia la podea și a început manevrele de resuscitare.

Raportul Departamentului de Justiție precizează că moartea lui Epstein a survenit la aproximativ o lună după ce acesta fusese plasat temporar sub supraveghere specială pentru prevenirea sinuciderii.

Întrebat cine l-ar fi putut ucide pe Epstein, dacă interpretarea sa asupra dovezilor s-ar dovedi corectă, Freeman a răspuns că „nu are nicio idee”.

„Nu este ceva asupra căruia să am o opinie. Nu face parte din nicio investigație pe care am desfășurat-o”, a explicat acesta.

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Întrebat dacă afirmațiile sale nu riscă să alimenteze teorii ale conspirației, Freeman a răspuns: „Am avantajul de a putea spune: nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, lăsați pe toată lumea să analizeze dovezile.”

„Dacă, după ce examinez ceva ce pare a fi o strangulare și spun că eu cred că este vorba despre o strangulare, nu despre o spânzurare, considerați în continuare că sunt un adept al teoriilor conspirației, atunci arătați-mi unde greșesc.”

„Sunt absolut deschis la discuții. Sunt cadru universitar și sunt perfect dispus să ascult opiniile și teoriile argumentate ale altor persoane”, a adăugat el.

În 2008, Jeffrey Epstein a fost condamnat pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, infracțiune în urma căreia a fost înscris în registrul infractorilor sexuali. În urma unui acord cu procurorii, a evitat o pedeapsă severă cu închisoarea.

Unsprezece ani mai târziu, Epstein a fost acuzat că ar fi coordonat o rețea de exploatare sexuală a unor fete minore. În 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru aceste acuzații, a fost găsit mort în Centrul Corecțional Metropolitan din New York.

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Cine a fost Jeffrey Epstein

Epstein a murit într-o celulă a unei închisori din New York, pe 10 august 2019, în timp ce aștepta să fie judecat, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune, pentru acuzații de trafic sexual.

Moartea sa a survenit la mai bine de un deceniu după ce fusese condamnat pentru solicitarea de servicii sexuale din partea unei minore, faptă în urma căreia fusese înscris în registrul infractorilor sexuali.

De această dată, era acuzat că ar fi coordonat o „vastă rețea” de fete minore exploatate sexual. Epstein a pledat nevinovat.

În noiembrie 2025, ambele camere ale Congresului Statelor Unite au aprobat, cu o majoritate covârșitoare, Legea privind transparența dosarelor Epstein (Epstein Files Transparency Act). La scurt timp, președintele Donald Trump a promulgat legea, care obliga Departamentul de Justiție să facă publice, până la 19 decembrie, toate documentele rezultate din anchetele penale desfășurate în cazul Epstein.

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O parte dintre documente, dar nu toate, au fost publicate până la termenul-limită, iar în săptămânile următoare au avut loc noi dezvăluiri.

Nu este clar dacă acest scandal a ajuns la final. Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat că publicarea documentelor din 30 ianuarie a reprezentat „încheierea unui proces extrem de amplu de identificare și analiză a documentelor”.

Cu toate acestea, activiștii și militanții pentru transparență, inclusiv unii membri ai Partidului Democrat din opoziție, susțin că Departamentul de Justiție a păstrat în mod nejustificat prea multe documente secrete.

Informațiile făcute publice până acum de autoritățile americane au scos la iveală noi detalii despre viața regretatului om de afaceri din domeniul financiar și despre cercul său de apropiați, din care făceau parte numeroase personalități.

Născut și crescut la New York, Jeffrey Epstein a predat matematica și fizica la școala privată Dalton din oraș, la mijlocul anilor 1970. A urmat cursuri de fizică și matematică la universitate, însă nu și-a finalizat studiile, conform BBC.

Se spune că tatăl unuia dintre elevii săi a fost atât de impresionat de el, încât l-a pus în legătură cu un partener senior al băncii de investiții Bear Stearns, de pe Wall Street.

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În mai puțin de patru ani, Epstein devenise partener al instituției. În 1982, și-a înființat propria companie, J Epstein and Co.

Firma administra activele unor clienți în valoare de peste un miliard de dolari (aproximativ 800 de milioane de lire sterline) și a avut un succes imediat. Epstein a început curând să-și cheltuiască averea, investind într-un conac în Florida, o fermă întinsă în New Mexico și, potrivit relatărilor, cea mai mare reședință privată din New York. În același timp, frecventa celebrități, artiști și politicieni.

„Îl cunosc pe Jeff de 15 ani. Este un tip extraordinar”, declara Donald Trump pentru revista New York Magazine, într-un portret dedicat lui Epstein, publicat în 2002. „Este foarte plăcut să petreci timp cu el. Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca mie, iar multe dintre ele sunt destul de tinere.”

„Fără îndoială, lui Jeffrey îi place viața mondenă.”

Ulterior, președintele american avea să declare că relația dintre cei doi s-a deteriorat la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. Trump a negat în mod constant orice implicare în faptele ilegale asociate lui Epstein.

Casa Albă a susținut că Trump l-ar fi dat afară pe Epstein din clubul său cu „zeci de ani în urmă, pentru comportamentul său nepotrivit față de angajatele clubului”.

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Trump însuși a afirmat că Epstein i-ar fi „furat” tinerele care lucrau la centrul spa al clubului său de pe plaja Mar-a-Lago. „După ce a făcut asta, pentru el s-a terminat totul”, a declarat Trump. Pe lângă Trump, se știe că Epstein a avut relații de prietenie cu numeroase alte personalități.

În 2002, Epstein i-a dus cu avionul său privat, modificat special, în Africa pe fostul președinte american Bill Clinton și pe actorii Kevin Spacey și Chris Tucker. În 2003, a încercat fără succes să cumpere revista New York Magazine împreună cu Harvey Weinstein, pe atunci producător de film. În același an, a donat 30 de milioane de dolari Universității Harvard.

De asemenea, era prieten cu politicianul britanic Peter Mandelson, o relație pe care acesta din urmă a declarat că o regretă și care l-a costat funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, în 2025. Ulterior, Mandelson a demisionat și din Partidul Laburist.

În ciuda relațiilor sale cu numeroase personalități, Epstein încerca să-și păstreze viața privată departe de ochii publicului, evitând, potrivit relatărilor, evenimentele mondene și cinele organizate în restaurante.

A avut relații cu femei precum Eva Andersson-Dubin, câștigătoarea titlului Miss Suedia, și Ghislaine Maxwell, fiica editorului Robert Maxwell, însă nu s-a căsătorit niciodată.

Rosa Monckton, fost director executiv al companiei Tiffany & Co., declara într-un articol publicat de revista Vanity Fair în 2003 că Epstein era „foarte enigmatic” și „un adevărat aisberg”.

„Ai impresia că îl cunoști, dar, pe măsură ce îndepărtezi încă un strat, descoperi dedesubt ceva cu totul extraordinar. Ceea ce vezi nu este ceea ce primești”, explica aceasta.

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Condamnarea și acordul cu procurorii

În 2005, părinții unei fete în vârstă de 14 ani au sesizat poliția din Florida, susținând că Epstein abuzase sexual de fiica lor în locuința sa din Palm Beach. În urma unei percheziții, polițiștii au descoperit fotografii cu fete în mai multe încăperi ale proprietății.

Potrivit publicației Miami Herald, abuzurile comise de Epstein asupra fetelor minore ar fi început cu mai mulți ani înainte.

„Nu era o situație de tipul «el spune una, ea spune alta». Era vorba despre peste 50 de fete și un singur bărbat, iar toate fetele au relatat, în esență, aceeași poveste”, declara Michael Reiter, șeful Poliției din Palm Beach, pentru publicația americană.

„Nu a încercat niciodată să-și ascundă interesul pentru fete”, declara editorialistul Michael Wolff pentru revista New York Magazine, într-un articol publicat în 2007, în timp ce cazul Epstein se afla pe rolul instanțelor.

„La un moment dat, când au început problemele, vorbea cu mine și mi-a spus: «Ce pot să spun? Îmi plac fetele tinere». I-am răspuns: «Poate ar trebui să spui că îți placă femeile tinere».”

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Cu toate acestea, în 2008, procurorii au încheiat un acord cu Epstein, care administra un fond de investiții de tip hedge fund.

Astfel, acesta a evitat acuzațiile federale, care i-ar fi putut aduce o condamnare la închisoare pe viață, și a primit în schimb o pedeapsă de 18 luni de închisoare. În perioada detenției, a beneficiat de un regim special de executare a pedepsei, care îi permitea să meargă la birou pentru a lucra 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână. A fost eliberat condiționat după 13 luni.

Publicația Miami Herald a relatat că procurorul federal Alexander Acosta a negociat un acord de recunoaștere a vinovăției care a ascuns amploarea infracțiunilor lui Epstein și a pus capăt unei anchete FBI privind posibilitatea existenței altor victime sau a implicării unor persoane influente. Publicația a descris acordul drept „înțelegerea secolului”.

Acosta a demisionat în iulie 2019, în urma scandalului, deși și-a apărat decizia, susținând că acordul a garantat, cel puțin, că Epstein va executa o pedeapsă cu închisoarea.

Din 2008, Epstein figura în categoria a treia, cea mai înaltă, a registrului infractorilor sexuali din statul New York. Această clasificare era pe viață și indica faptul că era considerat un infractor cu risc ridicat de recidivă.

Cu toate acestea, Epstein și-a păstrat proprietățile și averea chiar și după condamnare.

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În decembrie 2010, Andrew Mountbatten-Windsor, al treilea copil al reginei Elisabeta a II-a, cunoscut la acea vreme drept Prințul Andrew, a fost fotografiat alături de Epstein în Central Park din New York. Fotografia a provocat numeroase controverse.

Într-un interviu acordat BBC în noiembrie 2019, Andrew, care îl cunoștea pe Epstein încă din 1999, a declarat că se deplasase la New York în 2010 pentru a pune capăt relației de prietenie dintre ei. El a spus că regretă că a acceptat să locuiască în casa finanțistului în timpul acelei vizite și că, prin acest gest, „și-a dezamăgit tabăra”.

Potrivit unor e-mailuri din 2011, care au ieșit la iveală câțiva ani mai târziu, Andrew a păstrat legătura cu Epstein pentru o perioadă mai lungă decât recunoscuse inițial. În urma controverselor care au urmat, Andrew a fost deposedat de titlurile sale regale în 2025.

Una dintre femeile care l-au acuzat pe Epstein, Virginia Roberts, cunoscută ulterior sub numele de Virginia Giuffre, a susținut că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew la începutul anilor 2000, când avea 17 ani.

Andrew a negat categoric că ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta și a afirmat că nu își amintește să fi fost realizată o fotografie în care apăreau împreună, la Londra.

Cu toate acestea, în 2022, Andrew i-a plătit lui Giuffre milioane de dolari pentru a soluționa pe cale amiabilă procesul intentat de aceasta, în care îl acuza de abuz sexual.

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Epstein a fost arestat la New York pe 6 iulie 2019, după ce s-a întors de la Paris cu avionul său privat. Potrivit relatărilor, procurorii urmăreau confiscarea conacului său din New York, unde ar fi fost comise unele dintre infracțiunile de care era acuzat. Epstein a negat în permanență orice faptă ilegală și a pledat nevinovat la acuzațiile care i-au fost aduse.

După ce instanța i-a respins cererea de eliberare pe cauțiune, acesta a fost încarcerat la Centrul Corecțional Metropolitan din New York. În iulie, a fost transportat pentru scurt timp la spital, în urma unor leziuni la nivelul gâtului, despre care s-a relatat pe scară largă în presă. Nici reprezentanții închisorii, nici avocații săi nu au oferit însă comentarii oficiale în legătură cu incidentul.

La ultima sa înfățișare în fața instanței, pe 31 iulie, a devenit clar că urma să petreacă aproximativ un an în închisoare, procesul neputând începe mai devreme de vara anului 2020. Procurorii au declarat că nu doresc nicio amânare și că organizarea rapidă a procesului era în interesul public.

Jeffrey Epstein nu a mai ajuns niciodată în fața instanței pentru acest proces.